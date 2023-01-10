跳上輕鐵車頂、爬天秤3男被捕　警：為求刺激感多次進行違法行為

網上流傳片段，拍得兩名青年於輕鐵屯門市中心站，跳上一列輕鐵列車車頂坐「順風車」，至下一站屯門站再跳車離去，另外又闖入地盤爬天秤倒數新年。片段於前日（8日）上載至Instagram，港鐵表示昨日就事件報警。警方就事件拘捕3名男子涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪。



【23:08】警方重申，根據法例。任何人在公眾地方作出擾亂行為，有機會干犯「妨擾罪」。一經定罪，最高入獄7年。而根據第556章 《香港鐵路條例》 ── 第30條「 故意危害安全的罪行」，任何人如故意作出或故意不作出任何與鐵路或鐵路處所有關的事情；及因作出或不作出上述事情而危害或相當可能危害在鐵路上或在鐵路處所內的任何人的安全，即屬犯罪，可處第6級罰款及監禁3年。

而根據第448G章《小型無人機令》，任何小型無人機在未經許可下於限制飛行區內飛行，均屬犯罪，違者可能會被控觸犯《小型無人機令》第18條「在限制飛行區以內飛行所需的許可」，一經定罪，可處罰10萬元款及監禁2年。

【23:06】警方經深入調查後，於今日（10日）在沙田、屯門區以「妨擾罪」、「故意危害安全」及「未經許可在限制飛行區內進行飛行」等罪拘捕3名男子（年齡介乎21歲至24歲），並檢獲多部手機、相機、運動攝錄機、及無人機。

【23:05】警方拘捕3名男子介乎21至24歲，網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信表示，網上片段顯示有人為追求刺激感，多次進行違法行為，上載者更形容其違法行為是「型、揚名立萬」，行為危害個人安全及影響公眾安全。

屯門兩男子早前跳上一列行駛中的輕鐵拍片。拍片男子表現興奮。（Instagram影片截圖）

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Instagram上一名為「tong_dogdogdog」的網民前日上載一條影片，拍得兩名青年在屯門市中心站的天橋位置，跳上市中心站月台，等一列輕鐵到站的時候，再跳上車頂並。兩人隨後在輕鐵駛到屯門站後，即從車頂一躍而下，急速離去。

片段後半部拍得3名青年，於相信為除夕夜晚上，進入一建築工地行樓梯到高處，並爬上地盤天秤的頂端位置倒數，同時以航拍機拍片。警方今日較早前表示，留意到有關網上片段，網絡安全及科技罪案調查科正跟進事件。

片段又拍得3人爬上天秤倒數新年，並以航拍機拍攝。（Instagram影片截圖）