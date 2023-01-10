兩青年跳輕鐵車頂遊車河惹熱議　Parkour資深者：不贊成踩界犯法

「飛躍道」（Parkour）近年大行其道，兩名青年涉於屯門輕鐵站跳躍至正行駛的輕鐵車頂，並沿途以手機錄影拍片，狀甚興奮，港鐵表示已經報警。

有Parkour資深者表示，大部分Parkour玩家奉安全至上，飛躍疾走期間會評估外在安全系數，亦會量力而為，他個人亦不贊成以身試法。現時本港缺乏Parkour正規場地，他期望港府可投放資源興建合適訓練場及配套，為Parkour去除負面標籤，及鼓勵以安全形式長遠發展。



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Parkour於1980年代末由法國人所創，1990年代起因電影 《Yamakasi》而在國際間流行。Parkour常被歸類為極限運動，其沒有既定規則，主要將各種日常設施當作障礙物或輔助，在其間跑跳穿行。

香港跑酷移動藝術協會會長Daniel表示，本港Parkour屬小眾運動，相信現時活躍人數約百人，圈子內大部分人奉安全至上，他個人亦不贊成以身試法，「玩Parkour本身唔係犯法，但係邊度玩，大家都知道法律條界線。」Daniel續說，設有障礙物的公園、遊樂場或室內運動場館是相對安全的飛躍場地。



近年不少年輕人於網上觀看外國Parkour影片後「自學」模仿，他呼籲玩家勿貿然冒險行事，應跟隨正規教練學習基本功，並於教練在場下於公園或室內運動場館等安全環境練習。他以往曾於室內運動場地開班授徒，當時年紀最小的學員約8至9歲，並按其年齡程度教授過欄、側身翻等動作，「(其家長不擔心子女學Parkour危險？)又無喎，自己跌跌碰碰仲危險，所以先嚟報班上堂。」

Parkour主要將各種日常設施當作障礙物或輔助，在其間跑跳穿行。Daniel指，多選址公園或室內場地飛躍，亦不鼓勵以身試法。(資料圖片)

Daniel又指，Parkour 涉及跳躍等動作，講求反覆練習及掌控自身能力，亦要事前評估外在風險，例如石屎有否不穩、接觸面會否跣倒等情況，確保在安全可控下進行。身兼電影特技人的Daniel表示，於電影拍攝跳天台場景時，會配備安全繩及安裝安全網，以策安全，「其實真係用自己條命挑戰」，遂不建議個人玩家選址天台或危險高樓。

對於坊間形容Parkour如同「玩命」，他則認為，Parkour雖涉及高難度動作，但大部分玩家均會量力而為，亦會評估外在安全風險，「唔認識Parkour，貿貿然樓駁樓咁玩就係『玩命』，如果正確練習後，認識自己嘅能力範圍，知道可以跳到幾遠，同埋評估同控制外在因素，咁就屬於挑戰。」本港近年大力推動新興運動，惟Parkour缺乏安全及正規的場地，Daniel期望港府可投放資源，於戶外興建合適訓練場及提供相應配套，助Parkour正面發展，「滑板都已經有滑板場，但係Parkour仲係咩場都未有。」

兩名Parkour青年涉於屯門輕鐵車頂飛躍 港鐵報警：

