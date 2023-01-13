釣魚短訊冒電訊公司送迎新禮物　呃資料購物$30萬　19歲男被捕

警方新界南總區重案組偵破一系列釣魚短訊騙案，騙徒假冒電訊公司積分換領網頁的連結，訛稱提供開戶迎新禮物，騙取信用卡資料以購物的騙案，拘捕一名19歲男升降機技工，涉及由本月初起干犯11宗同類案件，涉款約30萬元，他正被扣查。警方相信案件涉及集團式犯案，不排除稍後會拘捕更多人。



新界南總區重案組高級督察黎俊龍表示，近期發現有事主接獲釣魚短訊，附上假冒電訊公司積分換領網頁的連結，訛稱提供開戶迎新禮物，要求事主在指定連結入信用卡資料，包括信用卡號碼、安全碼、到期日及驗證碼等。事主在不知情及沒有遺失信用卡下，被盜用信用卡買不同商品。

新界南總區刑事部重案組總督察陳家瑩稱，警方調查後發現，犯案集團騙取事主的信用卡資料後，綑綁至手機電子錢包，再招攬下線使用相關電子錢包購物，之後將貨品交回集團的上線處理。

警方偵破一系列利用釣魚短訊騙取信用卡資料用於購物的騙案，騙徒先用短訊誘騙事主按進超連結，提供信用卡資料，再把騙得的信用卡資料綑綁至騙徒手機的電子錢包，之後用作購物。（梁偉權攝）

大埔拘19歲「下線」青年 聚會被招攬犯案

新界南總區刑事部情報組經調查，包括翻查閉路電視片段及情報分析，鎖定19歲男疑犯身分。警方於昨日（12）進行埋伏式行動，趁疑犯在大埔逸瓏灣一間超市犯案時上前拘捕，在其身上搜出共值1.2萬元的現金券及3部手提電話；行動中警方亦檢獲疑犯在犯案時穿著的衣物、一部新手機、銀行文件及現金券。警方相信疑犯自本月初起，在全港各區利用盜取的信用卡資料，購買電子產品及店舖現金券，共涉11宗案件，事主損失金額共約30萬元，最大一宗案件涉款逾2萬元，涉及購買手機。惟警方相信涉案釣魚短訊被非由被捕人發出，正繼續調查，相信會拘捕更多人。

陳家瑩補充，被捕疑犯在朋友聚會被招攬犯案，使用以其自己身分登記的單一電子錢包購物，每次成功交易後可獲涉案產品價錢的數個百分比「分紅」；涉案信用卡來自2至3間發卡銀行，但實際數量仍有待調查。陳家瑩又指出，騙徒購買的產品多是電子商品或超市、健康產品連鎖店等的現金禮券，較易轉手。

警方偵破一系列利用釣魚短訊騙取信用卡資料用於購物的騙案，展示案中證物。圖左起為新界南總區重案組高級督察黎俊龍、新界南總區刑事部重案組總督察陳家瑩、防止罪案辦公室督察温壁而。（梁偉權攝）

警方在調查今次案件期間，發現近期騙案手法有所轉變。防止罪案辦公室督察温壁而表示，過往的釣魚信息騙案當中，騙徒一般假扮購物平台或物流公司，訛稱事主戶口有異常，或假扮有包裹、需收取附加費，以騙取事主資料；近期騙徒則轉而假扮電信公司積分換領網站，發出釣魚信息訛稱事主的積分即將到期，要求按連結進入假網站提供信用卡資料。

警方提醒市民勿透過短訊的超連結登入任何可疑網站，亦不要在不明來歷網站或應用程式輸入個人或信用卡資料。（梁偉權攝）

温壁而表示，新界南總區去年接獲逾190宗釣魚信息騙案，按年增加110宗，共涉款逾290萬元。她指出，釣魚短訊所附超連結的網址域碼與真網站截然不同，市民只要稍加留意便可識破；市民亦可點擊網站的不同按鈕，檢視連結有沒有異常，或會否被帶到不同網站。她提醒市民勿透過短訊的超連結登入任何可疑網站，亦不要在不明來歷網站或應用程式輸入個人或信用卡資料；如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222、瀏覽反詐騙協調中心網站，或在「守網者」網站的「防騙視伏器」（https://cyberdefender.hk）輸入可疑電話號碼或網址以作核實。