女律師誤墮假冒公安騙案　會計師中投資陷阱　共失近$780萬

本港騙案頻生，連專業人士都誤墮陷阱。兩名律師和會計師分別誤中假冒官員騙案和投資騙案，合共損失接近780萬元，警方正追查騙徒和巨款下落。



兩宗案件均發生於去年11月，一名31歲女律師在住所內接到一名騙徒的來電，對方自稱是電訊公司職員，訛稱她涉及內地詐騙案，其後安排她與一名自稱是公安局官員的同黨進行視頻通話，再稱她渉及一宗中國境內的洗黑錢案，繼而發送一張印有其個人資料的「最高人民檢察院取保候審通知書」的偽造文件 ，令女事主信以為真。

於是女事主按照騙徒指示，購買一部新手機，並在東亞銀行開設新銀行賬戶，同時開通網上銀行服務，繼而將該個賬戶及密碼交予對方，甚至為了自證清白，按照指示將569萬港元存入戶口，以作調查之用。騙徒食髓知味，再次向她要求更多款項，女受害人頓時起疑，立即查看其銀行賬戶，發現所有存款先後共5次被轉賬到騙徒戶口內，她懷疑受騙，於是報警求助，但騙徒已經失去聯絡。

訛稱可獲內幕投資消息 會計師被呃$210萬

另一宗投資騙案中，一名51歲會計師去年11月2日在家中收到騙徒WhatApps信息，騙徒自稱是投資平台「富途牛牛」的股票經紀，然後邀請事主加入一個叫作「明心見性223」的WhastsApp群組，騙徒同黨向事主提供聲稱內地股票的內幕消息，引起事主興趣，於是他按照自稱客戶服務人員的騙徒指示，在名為「陸股通」的虛假投資應用程式開設賬戶。

事主根據指示，將210萬港元匯入騙徒提供的戶口，包括1個滙豐銀行戶口、2個渣打銀行戶口和3個中國銀行戶口，當事主被禁止從「陸股通」取款時，才洞悉是騙局，隨即報警求助，但款項和騙徒至今不知所終。

警方正調查該兩宗假冒官員騙案和投資騙案，追緝騙徒下落，以及跟進巨款流向。