毒品快餐車避警追捕　西九龍走廊釀4車撞1人傷　司機棄車逃去

今日（14日）上午9時35分，大角咀西九龍走廊往荃灣方向、新九龍廣場對開發生4車相撞意外，其中福士司機肇事後棄車逃去。現場消息稱，福士司機當時被警方追截，遇塞車後企圖撞開車龍不果，於是棄車逃跑。事件中，一名司機手和頸痛送院治理。警方在車上檢獲20包懷疑冰毒，現正封鎖現場調查，並追緝在逃司機。



涉事車輛包括一輛載有13名學童的校巴、一輛Tesla電動車、一輛的士及疑人棄下的福士私家車。據姓陳（71歲）的校巴司機稱，當時西九龍走廊塞車，車輛都停下來，突然一輛黑色福士私家車從後駛至，撞到的士右邊車身，繞過凌志私家車後撞其校巴左邊車身，其後再撞Tesla的右後車身，但隨即被困車龍中。

校巴司機續稱，幾秒後傳來警車響號，有警員落車跑上來。而福士私家車上一名穿黑色衫褲的男子亦落車，往荃灣方向跑去。

福士撞Tesla右車身後停下，司機棄車逃去。（黃偉民攝）

的士車頭輕微損毀。（黃偉民攝）

被撞的士司機姓馬（43歲）憶述事件稱：「有架警車追緊，佢（在逃司機）衝過嚟撞到我架車，跟住再撞校巴同Tesla。個男人開門落車，大約一兩秒又返轉頭，（喺車上）攞咗包嘢，往天橋方向走。」

校巴左邊車身損毀。（黃偉民攝）

校巴上有13名學童，幸告無恙。（黃偉民攝）

現場消息稱，福士私家車在旺角渡船街近山東街，因為行車途中使用手提電話，遇巡經的交通警截查之際即加速逃跑，惟駛至上址時遇事。據了解，車上有20包懷疑冰毒。

其中一名私家車司機送院。（林澤鋒攝）

警方經調查後稱，西九龍總區交通部執行及管制組人員在渡船街巡邏期間，發現一名男子駕駛期間使用手提電話，於是上前截查，但對方拒絕合作，並沿甘肅街駛往西九龍走廊向新界方向，其間先後撞的士、校巴和私家車。司機下車逃走，人員曾經持警棍戒備，但他往葵涌方向逃去。警員在該車上檢獲12.5克懷疑「冰」毒，市值約7,100元。案件列作狂亂駕駛及販運危險藥物，暫未有人被捕。43歲姓陳的私家車司機受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。

福士私家車撞Tesla後塞在車龍中，男子棄車逃去。（黃偉民攝）

稍後有人上載車cam片段，可見兩名交通警在西九龍走廊橋面，近新九龍廣場對開，窮追一名身穿深色外套男子，相信正是肇事棄車逃去的私家車司機；雙方距離約5至10米，前方的車輛全部塞在車龍中。