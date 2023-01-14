車cam直擊︱販毒男遇查棄車　西九龍走廊狂奔　兩交通警追截

西九龍走廊發生4車相撞意外。今日（14日）上午9時許，一名男子疑為逃避警方追捕，在西九龍走廊連撞多車後，棄車逃跑。兩名警員尾隨追捕，但被他逃脫，有車cam拍攝到追捕畫面。

車cam片段可見，兩名交通警在西九龍走廊橋面，近新九龍廣場對開，窮追一名身穿深色外套男子，相信正是肇事棄車逃去的私家車司機；雙方距離約5至10米，前方的車輛全部塞在車龍中。警方於男子駕駛的私家車檢獲12.5克懷疑冰毒，案件列作狂亂駕駛及販運危險藥物，暫未有人被捕。



警方表示，上午9時許，西九龍總區交通部執行及管制組人員在旺角渡船街近山東街巡邏期間，發現一名男子懷疑在駕駛期間使用手提電話，於是上前截查。該名男司機拒絕合作，並沿甘肅街駛往西九龍走廊向新界方向，駛至西九龍走廊近櫻桃街休憩處時，撞向3輛車，分別是一輛私家車、一輛載有小童的學校小巴及一輛市區的士。男司機下車逃走，人員曾經持警棍戒備，最終司機往葵涌方向逃去。

警方搜車後，於車內檢獲12.5克懷疑冰毒，市值約7,100百元。經初步調查，案件列作狂亂駕駛及販運危險藥物，暫未有人被捕。

根據現場環境，疑人最少要跑300米，才能落到接駁天橋的路面往櫻桃街；但若一直沿橋面跑往美孚，則要4公里。

福士撞Tesla右車身後停下，司機棄車逃去。（黃偉民攝）

的士車頭輕微損毀。（黃偉民攝）

校巴左邊車身損毀。（黃偉民攝）