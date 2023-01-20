MIRROR演唱會︱藝能工程項目經理、技術統籌　3人被控串謀詐騙

MIRROR演唱會去年7月28日發生嚴重意外，表演期間舞台上的電視屏幕從高處墮下，造成2名舞蹈員受傷，其中阿Mo（李啟言）情況嚴重，至今仍接受治療。西九龍總區重案組於11月11日拘捕5名涉案人士，分別涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。

消息指，5人今日到紅磡警署報到，警方經進一步調查及諮詢法律意見後，其中2男1女被控合共一項「串謀詐騙」，他們分別是藝能項目經理吳凱瑩（40歲）及梁耀祖（48歲），以及技術統籌林志華（59歲）。他們獲准保釋外出，於2月2日在九龍城裁判法院提堂。至於另外2名被捕男子，分別藝能業務總監招亮民（63歲）及協興隆的高級技術員白漢傑（44歲），已獲無條件釋放。



警方於11月11日的記者會上曾交代，藝能涉嫌虛報一批裝置及機械組件的實際重量，包括6部LED熒幕實際重量是申報的2.7倍；燈光支架裝置實際重量是申報的4.8倍；鐳射燈的實際重量是申報的3.7倍；8組喇叭實際重量是申報超逾7倍，警方相信屬故意虛報，以誤導康文署盡快得到演出許可。

▼警方11月11日的拘捕行動▼



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▼警方當日檢獲證物▼



舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍然留醫，其父親李盛林於1月14日發出第25封代禱信。他於代禱信中感謝醫護的細心護理，阿Mo的褥瘡部位沒有感染，漸漸癒合，亦透露由下周開始，會運用各項先進復康器材配合全新的醫療方案。Mo父坦言這25周看到很多奇妙的進展，亦在這黃金復康的一年遇見很多有心人，最後定出了一個全方位的治療方案：「使全家人仍看到前路，啟言也雀躍地全力以赴。」

阿Mo的褥瘡部位沒有感染，漸漸癒合。（IG圖片）