上水屠房奪命意外｜屠房主管入職24年　𠝹傷腿動脈後曾向同事求救

上水屠房今日（20日）中午發生罕見意外。一頭豬隻在屠宰前被電擊暈倒，惟豬隻突然甦醒及掙扎，一名入職約24年的屠房主管被豬蹄踢中跌倒在地上，繼而被自己手持的一把40厘米長的切肉刀，誤傷左後膝動脈。消息指，死者受傷後，一度清醒自行向同事求救，並講述事發經過，惟送院搶救後，證實不治，死因有待剖屍調查。警方將案件列作工業意外。​

勞工處表示，現正調查今午在上水發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。《香港01》正向食環署查詢有關事故。



上水屠房發生罕見意外，一名工人不治。（蔡正邦攝）

據悉，死者為61歲姓蔡男子，入職24載，為屠房主管。當時，死者在場內工作，左手持刀預備屠宰豬隻，而豬隻事前已被電擊頸部3秒，確保徹底暈倒。怎料，被電暈的豬隻突然甦醒，並劇烈掙扎，豬蹄猛力踢向死者，致死者跌倒在地上，被其手中持有的利刀誤割左後膝的動脈位置，頓時血流如注。他曾向同事求助及講述事發經過，惟最終送院後不治。

根據食物安全中心屠宰豬隻的程序，分為11個步驟，首先是宰前檢驗， 所有豬隻均須接受屠房（獸醫）組的宰前檢驗小組的檢查，懷疑患病或受傷的豬隻會被篩選作隔離屠宰；然後會電暈，在自動電豬槽内用電流擊暈豬隻；繼而刺穿及放血，刺穿豬隻頸部的動靜脈及掛上運輸槽放血；冲洗血漬及污垢；用熱水燙豬；除豬毛、開肚取内臟；宰後檢查，由衞生督察檢驗合格才可食用；蓋印 - 只有通過檢驗合格的牲口屠體和内臟，才可蓋上「政府檢驗」蓋印；針編， 屠體上有農場和商戶針編及生産編號，可供追查問題豬隻的來源，最後是分發車運送往個別的店鋪出售。