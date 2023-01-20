87歲的士司機9日3撞車　再揭鰂魚涌撞跌電單車　事主見年邁放一馬

灣仔謝斐道昨晚（19日）10時許發生交通意外，87歲姓梁的士司機駕一輛空載的士，與私家車碰撞後，司機沒有察覺並繼續行駛，不出120米，再撞停泊路邊6部電單車和一部私家車。事件中無人受傷，但揭發該名老司機上周四（12日）前亦發生交通意外，的士「自炒」翻側，司機連同女乘客受傷。《香港01》接獲讀者報料，稱梁翁其實在再前一日，即上周三（11日）亦曾釀交通意外，撞到一輛停泊在路邊的電單車，幸當時亦無人受傷。



有讀者透露，87歲姓梁的士司機早在1月11日已曾發生交通意外，在鰂魚涌K11對開撞跌一輛電單車。（讀者提供）

上周三意外事主為報料人一名從事外賣速遞的朋友。報料人向《香港01》記者表示，事發在當晚約8時許，當時交通並不繁忙，報料人的朋友把電單車泊於鰂魚涌K11對開的英皇道路邊，離開車輛往送外賣，在遠處看見梁翁駕駛之的士移動時，意外撞到電單車。電單車向左倒地，外殼爆裂。

報料人稱，事發後梁翁下車查看的士和電單車的「傷勢」，又向其友人表示「唔好意思」，朋友報警後有便衣警到場作記錄。不過報料人引述其朋友表示，見梁翁年邁，擔心他是靠駕的士為生，故不欲「搞大件事」，以免梁翁日後未能續牌「搵唔到食」，或者要失去租車按金或被控不小心駕駛，因此朋友也沒有向保險索償，只要求梁翁私下賠錢了事。據報料人了解，其友人的電單車維修費約4000至5000元，要待梁翁賠償後才送修，梁翁則表示會在年初四或年初五付款予其友人。

報案人認為應停牌以防再生意外

不過報料人則表示與友人持相反意見，認為應該讓警方知道事態嚴重，因梁翁「咁大年紀，你放佢出去仲危險」，應「停下佢牌」，否則一旦再有意外，「下一個（受傷的）可能係自己屋企人」。至於梁翁在撞到其電單車後，又接連涉及兩宗交通意外，報料人則說未知其友人會否因此改變不想「搞大件事」的想法。

警方回覆《香港01》查詢表示，上周三（11日）晚上8時36分，警方接獲有的士撞倒電單車，當時兩車停泊於英皇道西行左一線，的士泊在電單車前方，欲離開時倒車撞到電單車，意外中無人受傷，87歲姓梁的士司機與電單車男司機自行和解。

除上周三意外撞電單車，梁翁在上周四（12日）下午駕的士，沿金鐘夏慤道西行，至海富中心對開撞兩支指示路牌後向右翻側，梁與60歲女乘客被困車內，要由消防員救出，輕傷送院。至昨日（19日）晚上10時許，梁翁駕的士沿告士打道西行，至178號對開與一輛私家車碰撞，但梁翁疑沒有察覺繼續行車，轉彎駛出約120米外、謝斐道346號再掃跌路邊6部電單車及一部私家車，途人見狀喝停及報警。警方到場調查，梁翁及私家車25歲姓鄧司機均無受傷。

▼1月12日，的士於金鐘夏愨道翻側▼



▼1月19日，的士於灣仔謝斐道撞及8車▼



出租的士予梁翁的代理「文哥」表示，梁翁有50年車齡，10多日前才向其租車，「咁佢有車牌，肯交租，肯特更，我又無司機，點解唔租呀？」不料梁翁屢涉車禍，日後不會再租車給他。他又稱意外發生後，警方曾聯絡梁翁無果，因此他今午（20日）特意相約梁翁出外傾談，警員隨後到場，將梁翁帶返警署接受調查。

▼1月20日，的士代理人相約梁翁傾談，警方到場帶走梁翁▼

