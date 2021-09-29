的士司機續老化　滿80歲司機達1444人　持的士駕照總人數連跌兩年

的士服務質素備受公眾關注，上月大埔廣福道更發生的士奪命車禍，奪去兩條性命。運輸及房屋局局長陳帆今日（29日）以書面回覆議員質詢透露，現時全港有逾11萬名年過60歲，持的士駕駛執照人士，佔整體的士司機的55%。

當中年過80歲的司機，總數有1,444名，相關數字連續兩年上升，較2018年增加約200多人。數據又顯示，的士司機總人數連續兩年下跌，較2018年時少7,497人，跌幅約3.6%。



▼8.22 大埔廣福道發生嚴重的士車禍▼



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陳帆表示，據運輸署估算，現時活躍的士司機約有46,000人。根據當局數字，2020年一共有203,027人持有效的士正式駕駛執照，數字連續兩年下降，較2018年少7497人，跌約3.6%。如按年齡組別劃分，持的士駕照最多的是60至69歲群組，有87,412人，佔總數約43.1%。滿80歲或以上的共有1,444人，佔總人數約0.7%。

除年紀不斷老化，較年輕的士司機亦見有減少趨勢。2020年，50至59歲持的士駕駛執照總人數為60,118人，較2018年跌約18.6%，大跌約1.3萬人；30至39歲及40至49歲的群組，亦同樣連續兩年下跌，前者只有8,851人，較2018年跌約2.7%；後者則有20,683人，跌約7.2%。年輕司機中，只有29歲或以下的群組，連續兩年上升，2020年達1,312人，較2018年升22.6%。

各年齡組群持有的士正式駕駛執照的人數（立法會文件）

為吸引更多新人加入的士業，陳帆表示，已於2020年10月放寬申請商用車輛駕駛執照的申請資格，由原本需持有私家車或輕型貨車執照最少三年，縮短為最少一年。另外，運輸署亦於去年2月14日起調整的士筆試，更改考核內容，令考試更符合需要。