海關機場檢$2600萬「雙獅地球牌」海洛英　拘兩男一女

海關在機場破獲海洛英販運案，檢獲30公斤「雙獅地球牌」懷疑海洛英，市值約2600萬元，拘捕兩男一女，其中兩人為同居情侶，人員並在女疑犯住所另檢獲約2.5克懷疑冰毒。涉案3人正被扣查。



海關檢獲印有「雙獅地球牌」的懷疑海洛英。（陳浩然攝）

海關機場科空運貨物課督察梁廣智表示，海關早前根據風險評估及資料分析，於機場貨運站揀選兩批由泰國曼谷入境香港、分別重316公斤及169公斤、報稱曲奇餅的空運貨物，合共32箱。經X光機檢驗，人員發現其中一批貨物內有5箱物品的X光影像可疑，故打開所有貨物檢查。海關在其中5箱貨物，發現有80塊印有「雙獅地球牌」的海洛英，分別收藏在80個曲奇餅罐，毒品合共重30公斤，市值2600萬元。其餘貨物內均載有正常的曲奇餅。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸表示，海關毒品調查科接手跟進調查，拘捕兩名涉案男子。陳夢廸指首名被捕45歲男子駕駛租來的輕型貨車，聯同駕租用5.5噸貨車的第二名被捕40歲男子，一同到機場貨運站提貨，並在輕型貨車檢獲一個懷疑毒品吸食工具。

兩輛涉案貨車由今年1月21日開始租用，海關相信是為在農曆新年期間進口及囤積毒品，相信行動已成功搗破一個剛運作的販毒集團。租車公司資料顯示，兩部車由同一名41歲無業女子租用，海關於是到其元朗處所將她拘捕，並在該處檢獲約2.5克懷疑冰毒及一個懷疑毒品吸食工具。

陳夢廸表示，45歲被捕男子報稱散工，相信他收取1000元報酬接收第二批、即沒藏有毒品的10箱貨物；40歲被捕男子報稱裝修工，相信他同樣收取1000元報酬，接收首批、即藏有毒品的22箱貨物。41歲被捕女子與40歲被捕男子為同居情侶，相信沒有收取報酬。

陳夢廸又稱，販毒集團角色分明，精心部署犯案，相信他們是故意註冊貿易公司，用工廈地址收貨，假扮正當貿易商進口貨物，企圖減少被抽查風險，並會自行租用及駕車，扮成收貨公司職員，直接到機場貨運站提貨以減低風險。

梁廣智則指出，海關發現近日的販毒案當中，不法分子利用各式空運包裝食物作販毒途徑有上升趨勢，不排除他們是在節日前後，利用應節食品作掩飾。今次涉案的雙獅地球牌海洛英，藏於22箱不同牌子及形狀的餅罐，本身已有餅在內，包裝精美無瑕疵，相信販毒分子是魚目混珠，企圖增加抽查難度。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸（左）及機場科空運貨物課督察梁廣智（右）講解案情，並展示檢獲的證物。（陳浩然攝）

翻查資料，「雙獅地球牌」是金三角地區的毒品名牌，以高純度見稱，惟過去曾出現贗品。該牌子亦在講述毒品題材的電影《門徒》中出現。

陳夢廸指出，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬元及判處終身監禁。租車公司如懷疑租客用車販毒，可致電海關24小時熱線2545 6182，或以專用報案電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。