新蒲崗三級火｜消防救出2隻兔仔　現場未解封多條巴士線須改道

新蒲崗永顯工廠大廈1個電子零件倉庫昨起火，火勢蔓延至外牆棚架，升為三級火，焚燒15小時後終於被救熄。消防曾動用5條喉及5隊煙帽隊灌救，今日（29日）塌陷搜救專隊仍然在場戒備，又上樓搜救，於12樓救出2隻兔。上午10時許屋宇署人員到場跟進棚架及大廈安全。工廈及附近道路仍未解封，多條巴士線需要改道。



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起火大廈至今仍未解封，消防員上樓調查及搜救，於12樓救出1隻全黑及1隻黑耳白身的兔仔，牠們困於同1隻籠內離開工廈。另有過百名消防學院學生到火警現場考察，分批上樓了解災情後，教官進行講解。

警方指昨日（28日）清晨5時18分接獲多人報案，指黃大仙彩虹道226至228號一單位及樓梯間懷疑發生火警。消防將火救熄，警員經初步調查，案件列火警，起火原因調查中。1名22歲姓吳男子吸入濃煙不適，清醒被送往伊利沙伯醫院治理；他為其他單位用戶。事件中分別有30人自行及7人由人員協助疏散到安全位置。

現場所見，五芳街、四美街一段仍然封閉。運輸署宣佈因較早前的火警，四美街(來回方向)介乎六合街與彩虹道之間的全線，五芳街及彩頤里的全線仍然封閉。 受影響巴士路線包括九巴29M, 74A, 74X, 82X, 85M, 89B, 92R, 268C及269C號線須改道行駛。

事發於五芳街永顯工廠大廈9樓一個倉庫，倉庫存放大量電子零件，火勢更蔓延至大廈外牆棚架，濃煙席捲半空。消防於灌救其間，火場更發生爆炸及回燃，須一度撤離重新部署，遂出動兩座雲梯水塔，利用花灑在外牆降溫。大火焚燒15小時、昨晚8時08分，終於大致被救熄。消防發現，大廈的手動火警警報系統不能運作。

屋宇署昨日回覆傳媒查詢時指，就彩虹道一幢工廠大廈的火警，署方昨日下午接獲通知後，派員到上址視察，由於火警現場仍未被解封，為保障公衆安全，警方已圍封受影響的行人路段，署方已聯絡大廈物業管理公司，獲悉業主已安排承建商盡快檢查棚架並拆除遭大火損毁的部份，署方會繼續跟進有關情況。