「棚仔」布販搬新址租金加七成　讚環境改善　免捱炎夏40度高溫

有44年歷史的的「棚仔」深水埗欽州街布市場，今（31日）午5時正式結束營業，有部分合資格的布販獲政府安置，搬遷至通州街橋底街市的臨時「新布藝市場」，明日開幕。有檔主表示，新址與「棚仔」距離僅差3百米，環境亦大大改善，行人通道擴大、空氣較以往流通，檔主再不用夏天擠擁在氣溫高達40度的「棚仔」，惟租金比以往上漲70%。



在舊布棚設檔逾30年的檔主梁先生指，感謝政府熱心幫助，完成搬遷安置。（魯嘉裕攝）

舊棚仔與新址距離僅差3百米 檔主感謝政府協助搬遷安置

食環署指，「棚仔」90年代落成，有350個攤檔 ，由於須騰出土地作公營房屋發展，政府於2018年翻新通州街臨時街市1至3座，以作新「棚仔」。現時，新場地合共有53個攤檔，有貨架疊立好布匹，店舖內有足夠空間予店主裁剪布匹，並提供電力，有風扇及燈光。

在舊布棚設檔逾30年的檔主梁先生指，早於一個月前已準備搬遷。他表示香港吋金呎土，而舊棚仔與新址距離僅差3百米，對此感謝政府熱心幫助，完成搬遷安置。他又透露，政府向合資格布販提供$35000 搬遷費，雖然未能夠覆蓋添置新工具的費用，坦言「當蝕少少，（在舊址）經營咁耐，租金已經便宜咗。」

梁先生大讚新布藝市場環境大大改善，空氣流通較好。（魯嘉裕攝）

新布藝市場空氣流通 舊棚仔酷暑高達40度

梁先生亦大讚新布藝市場環境大大改善，空氣流通較好，相比以往在「舊棚仔」， 夏天時氣溫高達40度，形容「檔主好難挨」。而且，空間方間亦變得闊落，走廊通道由以往半米增至兩米。政府亦為新布藝市場檔位購買保險，相比以往「舊棚仔」遇上火燭、風吹雨打，都要由檔主承擔損失。

不過，梁先生指租金幅度增加，即使圍內競投投得攤檔的檔販獲當局提供六折安排，新布藝市場租金按面積比「舊棚」貴70%，以梁先生兩個合共600米的攤檔，租金須超繳付超過5千元。

新地方新開始，難免會影響人流及生意，梁先生並沒有太擔心，指順其自然，過往亦累積不少「回頭客」，太太裁縫手藝亦獲客人青睞，很多理工大學學生向她請教手藝。對於新布藝市場個別攤位未獲電力提供，梁先生指他的新檔沒有受影響，認為是個別檔主在溝通上出問題所致。

通州街臨時街市的新經營地點將於2月1日開幕，場內共有53個攤檔。16名接受搬遷安排的檔販已獲准提前在租約期正式生效前進行搬遷及裝修工作。至於在去年12月初的街市攤檔公開競投中成功投得攤檔的另外12名檔戶，將於5月1日起陸續遷入。