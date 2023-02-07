兩度闖旺角阿布泰爆粗喊「林景楠」　5人涉行為不檢被捕包括2學生

旺角阿布泰國生活百貨兩度被人闖入叫囂，職員報警求助，警方先後拘捕5人涉嫌在公眾地方行為不檢，包括兩名年僅14及15歲的學生。



警方表示，昨日（2月6日）上午接獲彌敦道610號一店鋪的職員報案，指2月3日約晚上10時，有5名男子到該店鋪高聲叫囂並滋擾顧客，其後2月5日約晚上10時，當中兩名男子再到該店鋪高聲叫囂。

涉事店舖為阿布泰國生活百貨旺角分店，店主引述同事所講，早前有數名男子闖入大嗌「林景楠」名字，並要求與林會面。

案件交由旺角警區反三合會行動組跟進，經深入調查，昨晚分別於葵涌區及九龍城區，拘捕兩名分別14及15歲本地男童，其後於今日（2月7日）凌晨於紅磡區及九龍城區，拘捕3名年齡介乎25至28歲的本地男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。

所有被捕人現正被扣留調查，據了解兩名男童分別就讀中二及中四；另外3名被捕人分別報稱文員、保險經紀及無業。他們進入店內爆粗並大叫阿布泰創辦人林景楠的名字，未知是否與近日「47人初選案」審訊有關。

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪。原本否認控罪的林景楠和伍健偉改為認罪，控方昨日在庭上透露，認罪的4名被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠，將擔任控方證人出庭作供。