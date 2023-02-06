初選案｜區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠等４人　將轉作控方證人

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16名不認罪的被告，包括何桂藍、林卓廷和黃碧雲等，其案件今（6日）在西九龍法院(暫代高等法院)審理，表示認罪的黃之鋒、袁嘉蔚等，今亦有在犯人欄內列席旁聽。今早亦有逾百日凌晨5時在法院門外輪候旁聽席位。兩名早前改稱認罪被告，今早正式在庭上答辯，餘下16名被告維持不認罪。控方庭上透露，將會傳召區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠作供。



四名認罪被告將轉作控方證人。（詳看下圖)

區諾軒下周出庭作供

辯方大律師沈士文指，剛收到控方提供約1萬3千多頁的證供，以及1200項不被使用的資料，據了解當中包括林景楠的口供，考慮到控方讀出開案陳詞需時約2至3日，希望法庭下週一（13日）才正式傳召首名證人——區諾軒，好讓辯方有足夠時間準備。法官向控方確認，批准辯方申請。

庭上透露，區諾軒一共錄取了3份無損權益口供，數週前已向辯方呈交文件，但大律師馬維錕指由於區為案中「關鍵證人」，需要更多時間準備盤問方向。但法官認為，區最早一份口供於去年9月錄取，相信辯方有充分時間準備，又指預計屆時辯方將不會需要大量時間盤問，拒應辯方要求。

獲准保釋的被告及泛民人士到庭情況。(詳看下圖)

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控方將傳召3名從犯證人

審訊預料需要90天，而控方早前在審前覆核時表示，將傳召3名從犯證人。案件由三名國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰審理。由於被告人數眾多，連同懲教署職員， 犯人欄內約有40人。

法官又准各被告在審訊期間使用電腦，但不得用作對外溝通。法官陳慶偉又稱，懲教署未必容許還押的被告把電腦帶回收押所，法庭亦無權管理，因此交由被告各自決定是否使用電腦，或用紙筆作記。

警員將以專家證人身份作供

就涉及Facebook和YouTube方面專家證供方面，控方指，該名將以專家身分作供的警長，於本年1月6和9日錄取首兩份口供，並於同月16日交予辯方，辯方已有兩星期準備。控方又指，早前因和辯方未能達共識，遂需錄取該些口供。

惟法官李運騰指，辯方收到該些口供後，需時找其專家證人，甚至準備其專家證人報告，問控方兩星期是否足夠完成該些工作，又指控方想法「過分樂觀」。法官最終認為，控方可繼續讀出其開案陳詞，但免卻提及該些專家證供。

逾200人在法庭外等候旁聽席位置，部份凌晨5時許已到法院。(詳看下圖)

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伍健偉及林景楠正式答辯認罪

早前表示會改認罪的伍健偉和林景楠，今早正式在庭上答辯，其中伍健偉認罪時稱：「法官閣下，我顛覆極權國家政權未成功，我承認控罪。」被告林景楠亦正式認罪，法官陳慶偉批准二人退出審訊，並准林以原有條件繼續保釋，伍則繼續還柙。

其餘16名被告的認答辯情況如下：

何桂藍答辯時稱她今早才收到控方的開案陳詞，當中已刪除威脅武力的部份，但控罪又有，何說：「咁我認緊邊條⋯⋯咁你仲告唔告我哋威脅使用武力㗎？我哋都尊重法庭⋯但唔明點解問人plea(答辯)嘅時候，條charge(控罪)都唔清唔楚？總之我plea not guilty(不認罪)嘅，唔好曬時間。」

鄭達鴻說： not guilty my lord 不認罪。

楊雪盈： 不認罪。

彭卓棋 ：not guilty 我不認罪。

何啟明： 我不認罪。

劉偉聰： my lord, not guilty.

黃碧雲： 法官，我不認罪。

施德來： 不認罪。

陳志全 ：不認罪。

鄒家成（大聲說）：不認罪。

林卓廷： 法官閣下， 我不認罪。

梁國雄： 無罪可認。(梁說罷引來庭上笑聲，法官陳慶偉表示對各被告和公眾人士給予尊重，望對方同樣給多尊重。)

柯耀林： 不認罪。

李予信：我唔認罪。

余慧明： 我不認罪。

吳政亨： plea not guilty my lord.

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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不認罪的16名被告分別為吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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認罪的31名被告，判刑押後至審訊結束後才處理。31名被告分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。其中黃之鋒及袁嘉蔚等，今亦有列席旁聽。

案件編號：HCCC69/2022

現時有13名被告獲准保釋。(詳看下圖)