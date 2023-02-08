兩度闖旺角阿布泰爆粗喊「林景楠」　5名被捕人獲准保釋

上周五（3日）及周日（5日），先後有多名男子到旺角彌敦道610號阿布泰國生活百貨高聲叫囂並滋擾顧客，據知有人曾大嗌「林景楠」的名字，又爆粗高呼「林景楠同我出嚟！林景楠喺邊度呀？X你老X篤灰狗！」相信與近日「47人初選案」審訊有關。

職員於周一（6日）報案求助，警方接手調查並拘捕5名男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。警方表示，所有被捕人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。



周一（2月6日）上午接獲彌敦道610號一店鋪的職員報案，指2月3日約晚上10時，有5名男子到該店鋪高聲叫囂並滋擾顧客，其後2月5日約晚上10時，當中兩名男子再到該店鋪高聲叫囂。

案件交由旺角警區反三合會行動組跟進，經深入調查，昨晚分別於葵涌區及九龍城區，拘捕兩名分別14及15歲本地男童，其後於今日（2月7日）凌晨於紅磡區及九龍城區，拘捕3名年齡介乎25至28歲的本地男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。

所有被捕人現正被扣留調查，據了解兩名男童分別就讀中二及中四；另外3名被捕人分別25歲姓曾報稱無業，26歲姓葉報稱文員，另一名同姓葉的28歲男子則報稱任職保險經紀。