旺角奪命火｜死者為QE女護士　疫情下搬出獨居　遺稚齡子女

今日（10日）凌晨旺角廣東道唐樓單位疑「尿袋」短路起火，35歲女子吸入濃煙昏迷送院，搶救不治。死者丈夫及舅父趕到現場傷心落淚。死者是伊利沙伯醫院的護士，疫情關係，搬到旺角區獨居方便往返醫院，詎料被火警奪命，遺下一對年幼子女。



醫管局證實，伊利沙伯醫院一名護士今晨於旺角發生的一宗火警中不幸離世。醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生對事件表示非常哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問。九龍中醫院聯網正聯絡離世同事的家人，盡力提供適切的協助，支援家人渡過困難時期，九龍中醫院聯網職員緊急事故心理服務中心亦會為有需要的同事提供心理支援。



火警起因疑是「尿袋」短路，機電工程署人員到場調查。（蔡正邦攝）

死者姓劉35歲，火警後其丈夫及舅父先後到現場，黯然落淚。據稱，劉與丈夫均為護士，育有一對子女分別5歲和3歲，家住荃灣區。她在伊利沙伯醫院工作，疫情關係，去年9月搬出自住方便返工。有街坊稱，劉婦的幼女間中到來相聚，但也不時聽到劉婦傳出哭聲。早上警方及機電工程署人員到場調查，及後警員檢走一個玻璃酒樽和玻璃杯。

警方檢走一個玻璃酒樽和玻璃杯。（蔡正邦攝）

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現場是廣東道925至927號一樓，凌晨2時55分單位冒出大量濃煙。消防員趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於凌晨3時50分救熄，其間救出1名女住客，她吸入濃煙昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，延至凌晨4時25分不治。火警中，20名住客自行疏散，包括外籍人士。