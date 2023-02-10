廟街禁錮｜廟街皇后母女檔經營跨國賣淫　夥泰國成員誘騙女子來港

日前油麻地廟街發生禁錮案，揭發兩名泰國女子被誘來港賣淫。西九龍總區重案組接手調查，成功瓦解一個招攬泰籍女子來港賣淫的跨國販賣人口集團，拘捕69歲女主腦「廟街皇后」及其32歲親生女兒，以及一名50歲女骨幹成員。其中「廟街皇后」及女骨幹成員已各被暫控一項「販運他人進入或離開香港」罪，案件將於明日（11日）提堂。



警方相信，案件牽涉跨國賣淫集團。被捕人士透過集團的泰國成員，利用網上平台誘騙當地女子，訛稱安排到海外的大型酒店或度假村任按摩師。當她們到達香港，犯罪集團便會帶她們到廟街一些環境惡劣的工作場所，被逼提供性服務及被禁錮。



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西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫表示，前日（8日）接獲舉報，指兩名泰籍女子於油麻地廟街被非法禁錮及被強逼提供性服務。兩名受害人未有就範，雖然手提電話被沒收，但兩人於凌亂的單位內另外尋獲一個電話。她們暗中聯繫位於泰國的家人，並向泰國駐香港領事館求助。警方接報後，迅速到有關地點救出兩名女子，再於附近拘捕一名50歲的女子。

行動中，3名女子被捕，包括集團69歲女主腦「廟街皇后」及其32歲親生女兒。（陳浩然攝）

警方昨日（9日）起一連兩日，再拘捕多2名女子，其中一人為69歲姓蘇女主腦；另一名被捕女子32歲姓麥，為女主腦的親生女兒，兩人均涉嫌販賣人口；至於案發當日被捕的一名50歲姓鄢女子，則負責招攬客人及帶路，並直接收取肉金，而受害人大多不會受到回報。蘇及鄢已各被暫控一項「販運他人進入或離開香港」罪。案件將於明日上午在九龍城裁判法院提堂。

警方指，該對母女持有廟街數個物業作賣淫用途，相信她們透過泰國賣淫集團的成員，聯繫當地女子。集團訛稱安排她們到海外的大型酒店或度假村從事按摩工作，並會提供機票及住宿，令她們誤信到海外工作能賺取可觀收入。鍾雅倫形容犯罪集團十分可恥，受騙女子於泰國偏遠地區生活、生活條件較差及教育水平不高。據了解，賣淫集團由黑幫「福義興」操控。

消息指，「廟街皇后」並不會泰文，但她有一名60餘歲、懂泰文的男拍檔，相信由他負責與泰國當地人士接洽，透過社交平台誘騙泰國女子來港賣淫，估計他目前不在港。調查仍在進行中，警方相信案件牽涉跨國賣淫集團，警方會透過相關部門與泰國警方交換情報。

另外，警方昨日（9日）突擊搜查廟街多個地點，行動中發現另一個賣淫場所亦有兩名泰籍女子，經調查後證實兩人自願提供性服務，她們涉「違反逗留條件」被警方拘捕。所有被捕女子仍被扣查。