大埔街頭行劫｜刀匪搶袋影片曝光　婦人遭拖行　搏命追賊雙雙墮地

大埔今早（13日）發生街頭劫案，46歲刀匪在光天化日之下，公然推跌一名67歲婦人及搶奪其手袋，糾纏期間兩人俱受傷，警方趕至調查尋獲女事主及拘捕刀匪，並安排兩人送院治理。

網上流傳一段相信是行劫過程的影片，可見該名賊匪揮舞一把牛肉刀，強行搶去女事主的手袋，將她扯跌在地上，女事主為保不失，費盡九牛二虎之力抓緊手袋，不願放手，遭賊人拖行，最終不支鬆手。

賊人搶袋後本欲沿行人路逃去，卻不知因何故，改道跑入大埔舊墟遊樂場，女事主見狀爬起來，步履蹣跚地追上，嘗試搶回手袋，最終將賊人推倒在地上，成功將手袋奪回懷中，但自己亦失平衡墮地。賊人試圖再搶袋，兩人在地上拉扯糾纏。拍片的女子當時相信是在車內，她搖下車窗後，不斷高聲呼叫﹕「放手呀！放手呀！偷嘢呀！搶嘢呀！」也有司機不斷響咹警告，現場亦有不少人目擊行劫過程。



劫匪公然在光天化日之下搶手袋。（網上影片截圖）

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事發於今早（13日）11時許，該名46歲姓蘇男子於大埔舊墟遊樂場近太和路出口，用手及一把長約30厘米的牛肉刀企圖打劫67歲姓黃女事主，搶去其手袋及一個環保袋，過程中利刀傷及女事主的手肘，並造成騷動，持刀男見狀慌忙往安慈路逃走，奔跑間右手持刀，誤傷自己的左手，流血遺下血迹，並棄刀於遊樂場內一個坑渠。由於左手受刀傷大量流血，他到海寶花園停車場外嘗試止血，包紮期間被到場的警員拘捕，案件交由大埔警區刑事調查組第五隊跟進。

持刀男於遊樂場近太和路出口企圖打劫67歲的女事主，過程中利刀傷及女事主手肘，有救護員為她處理傷口。（Lam Lily／大埔人大埔谷）

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大埔舊墟遊樂場內血迹斑斑，警方封鎖現場調查搜證，並追隨血迹調查，於案發位置約100米外的海寶花園停車場發現有大量血迹。

男疑犯奔跑間右手持刀，誤傷自己的左手，他到海寶花園停車場外嘗試止血，包紮期間被到場的警員拘捕。

警方在遊樂場草叢等地搜索涉案刀具，在一個坑渠周圍發現有血迹，相信疑犯於該坑渠棄刀。另外，警員在棄刀坑渠不遠處的安慈路搜獲30元現金，分別為一張10元面鈔及一張20元面鈔，不知屬於疑犯還是遇劫女子。