海關長沙灣大角咀檢4400萬元毒品　拘兩男一女包括鋼琴教師

海關昨（13日）在長沙灣及大角咀進行反毒品行動，共檢獲約51公斤毒品，包括海洛英、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮和霹靂可卡因，市值約4,400萬元，拘捕兩男一女，包括一名鋼琴教師。



海關昨（13日）在長沙灣及大角咀檢獲約51公斤毒品，包括海洛英、可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮和霹靂可卡因，市值約4,400萬元，拘捕兩男一女。（陳浩然攝）

海關毒品調查科高級調查主任李志豪表示，海關昨午在長沙灣一帶進行反毒品行動，發現兩名男子形迹可疑，在一座住宅大廈附近搬運10個紙箱，於是上前截查及拘捕兩人，在其中一人身上發現小量毒品。海關人員在10個紙箱內，共發現124個布手袋，在每個手袋的夾縫內，發現合共45公斤懷疑海洛英。

關員隨即將兩名被捕男子押到附近一個住宅單位搜查，一名女子剛好從單位步出。海關在該單位內，再檢獲1.5公斤懷疑可卡因、小量懷疑K仔及懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具，於是拘捕該名女子。

海關隨後在跟進調查當中，於大角咀一個商廈單位內，再發現3公斤懷疑海洛英、1.1公斤懷疑K仔、400克懷疑霹靂可卡因和300克懷疑可卡因，同時發現懷疑毒品包括工具，關員在整個行動中合共發現48公斤海洛英、1.8公斤可卡因、1.1公斤K仔和410克霹靂可卡因，市值4,400萬元。據悉，海關仍在調查毒品來源。

李志豪表示，兩個涉案住宅及商廈單位均運作數月，相信毒品供應西九龍一帶，但實際會分銷到什麼地點或場所仍待調查。他指出，行動中發現販毒集團利用住宅及商業單位儲存、包裝及分銷毒品，相信是為分散風險及避開執法人員追查。

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被捕兩男一女年齡介乎22至24歲，兩名男子分別報稱貨車司機及搬運工人，女子則報稱鋼琴教師，海關正調查她在案中的角色。據了解，涉案女子和其中一名被捕男子是情侶，同居於涉案長沙灣一個大型屋苑住宅單位。該單位面積約400多平方呎，由其中一名被捕男子租用數月，3名被捕人中，有一人以往曾犯管有危險藥物罪。