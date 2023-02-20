八旬婦誤吞假牙延醫一日離世　醫生指三類長者常見吞嚥功能退化

將軍澳厚德邨一名84歲老婦昨日（19日）進食時誤吞一隻假牙，昏迷送往將軍澳醫院搶救，惜今日證實不治。據悉，當時在場的傭人曾嘗試幫助婦人取出假牙。老人科專科醫生佘達明表示，腦退化、中風及柏金遜症的年老患者吞嚥功能會退化，而氣管及食道位置接近，上方則有聲帶，許多時會出現食物連同假牙一同跌進氣管的情況，最終患者會無法呼吸，臉色發黑，未幾陷入昏迷。



老人科專科醫生佘達明表示，腦退化、中風及柏金遜症的年老患者的吞嚥功能會退化。（公開大學網站圖片）

佘達明指出，當遇上上述情況時，身邊的人應立即用「謙烈治急救法」替事主急救。消防處網頁亦有介紹哽塞時的處理方法，當患者神志清醒，並能夠用力咳嗽，身邊人應保持冷靜，鼓勵患者繼續咳嗽，並陪着患者，密切監察其情況。如患者氣道完全受阻，無法咳嗽時，應保持冷靜，施行「謙烈治法」，同時致電999召喚救護車。

謙烈治法的施救方法，是站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

佘達明續指，一般而言，醫生會建議腦退化、中風及柏金遜症的患者進食時，可盡量下垂頭部進食，可收窄聲帶以防「落錯格」，亦應盡量小口進食，例如用茶匙進餐。