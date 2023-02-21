男子訛稱出租車位呃逾$46萬落網　警檢$800萬財物包括多隻勞力士

本港車位供應緊張，有騙徒覷準「一位難求」情況，在社交媒體訛稱出租將軍澳私人屋苑車位，而且提供車位照片和偽造土地註冊處文件，打算漁翁撒網行騙，一旦遇到市民私訊，就相約見面，即場以網上轉帳方式收取一年租金，受害人最終「財位雙失」，損失達46.5萬元。警方接獲10人報案後派員「放蛇」，成功「引蛇出洞」拘捕一人，檢獲逾800萬元財物，包括勞力士名錶，初步相信有更多受害人尚未報案，騙徒大肆購買名貴貨物洗黑錢。



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被捕40歲姓吳男子報稱無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「偽造文書」及「洗黑錢」3罪被捕。據了解，案中最值錢的證物為多隻勞力士手錶，每隻平均值40萬至50萬元，被捕男子的電腦中有大量虛擬貨幣交易紀錄，騙徒得手後購買奢侈品清洗犯罪得益，不排除案件涉及更多受害人。

將軍澳警區科技罪案組主管羅君傑督察交代案情指，上月17日至本月13日，警方接獲多人報案，指去年底在社交媒體見到有人聲稱出租將軍澳私人屋苑車位，同時附上車位照片，受害人聯絡了解，騙徒提供偽造土地註冊處文件和相關文件，成功博取信任後，受害人被要求到會所或餐廳親自會面和進行簽約，即場以網上轉帳形式支付一年租金，匯款至騙徒的個人戶口，騙徒完成交易後失去蹤影，受害人在社交平台見到騙徒同一時間向多人放租同一批車位，兼為同一合約期，懷疑受騙報警，暫時有10名受害人，總共損失46.5萬元，最大一宗損失金額達到6萬元。

將軍澳警區科技罪案組主管羅君傑督察交代案情。（朱永倫攝）

將軍澳警區科技罪案組經深入調查後鎖定騙徒身分，派員喬裝租客，和騙徒見面，在將軍澳區拘捕一名涉案男子，在其身上和居住單位檢獲多部電腦和手機、13隻總值700萬元的手錶、價值100萬元的首飾和手袋、市值6萬元的波鞋，以及7萬元現金，警員在電腦發現涉案涉案偽造文件等證物，相信案中財物用來清洗犯罪得益。

羅君傑指出，全港去年詐騙案錄得4成升幅，將軍澳區去年第四季的科技罪案比第三季增加32.2%，可見科技罪案成為主流趨勢，新成立的科技罪案組繼續打擊相關案件，「以欺騙手段取得財產」、「偽造文書」及「洗黑錢」都是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判囚14年，市民切勿以身試法，警方最近推出手機程式「防騙視伏器」，有助市民提防可疑電話、電郵和網址，而且定期發放防騙訊息和騙案趨勢，歡迎市民使用。