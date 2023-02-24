「O記」全港大反黑　連破18賭檔淫窟及私煙倉　234人被捕最細13歲

警方表示，為打擊非法活動及堵截三合會收入來源，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）聯同各總區人員，昨日（23日）展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反黑行動，突擊搜查全港多個單位，搗破3個懷疑非法百家樂賭檔、7個懷疑非法釣魚機賭檔、4個懷疑非法麻雀賭檔、1個懷疑非法十三張賭檔、1個懷疑私煙儲存倉及2間懷疑賣淫場所。



行動中，人員共拘捕234人，包括119名本地男子、87名本地女子、4名內地男子、8名內地女子、14名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎13至79歲。他們涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販毒」、「藏毒」、「管有攻擊性武器」、「拒捕」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「傷人」、「使用虛假文書」、「管有違禁武器」、「無牌放債」、「阻礙警務人員執行職務」、「管有未完稅香煙」、「違反逗留條件」及「洗黑錢」。全部人均被扣查。

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人員於各單位內檢獲大量賭博工具，包括釣魚機、麻雀檯、百家樂賭檯、面值約204萬元的籌碼等；亦起獲大量懷疑毒品，包括大麻、可卡因及冰毒，約值22萬元；另搜獲2把刀、約165萬支私煙、2架車及現金約193萬元。

警方重申，會致力打擊三合會收入來源；對三合會有關的活動，警方均採取零容忍態度，定必嚴正執法。