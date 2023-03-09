消息﹕國安處今日中午於赤柱監獄外　拘捕李卓人妻子鄧燕娥

前職工盟秘書長、前支聯會主席李卓人，被指違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。消息證實，警方國安處人員今日（9日）中午在赤柱監獄外拘捕李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名，她現被扣留於赤柱警署。鄧燕娥曾擔任職工盟總幹事一職。

《文匯報》今日報道鄧燕娥被國安處人員拘捕，並拍下她被帶走時的影片，可見中午12時許，警方國安處多名便衣探員在赤柱監獄外，拘捕身穿黑衫黑褲的鄧燕娥，並將其押上七人車帶走調查。



鄧燕娥今日中午於赤柱監獄外被國安處人員帶走。（文匯大公圖片）

李卓人於2019年參與8.18流水集會、8.31集會，又於2020年參與六四集會，以及在2021年元旦在立法會旁海邊放寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，被警方拘捕及控告多項罪名，前後多宗案件的刑期累計共20個月。

李卓人曾向高院申請保釋 法官考慮其妻女離港等因素拒絕

李卓人又涉嫌違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。他去年12月6日曾向高等法院申請保釋，惟國安法指定法官陳慶偉考慮到李卓人已賣樓，妻女亦已離港，並有多項案底，且李疑曾在保釋期間內犯案，而他所面對罪名一旦罪成，將面對長期監禁，最後拒絕讓李卓人保釋。