澳門按摩女郎被殺　無業港男接受性服務時被侮辱動殺機

澳門發生兇殺案，45歲澳門女子伏屍賓館內，一名香港男子涉案被捕。澳門司警今日（14日）交代案情稱，45歲疑犯去年3月已入境澳門，一直露宿街頭；他被捕後報稱接受女死者提供性服務期間，被對方出言侮辱，盛怒下動殺機。



疑犯黑布蒙頭，雙手反鎖，被押返賓館重組案情。（澳廣視提供）

司警稱，3月12日接獲消防局通知在中區一間賓館客房發現女性屍體，死者頭部大量出血，案件有可疑。女死者伏屍洗手間的沐浴區，頭部有15厘米長的開放性傷口，相信是用硬物多次襲擊，導致顱內損傷死亡；現場牆壁有多處血濺，相信是兇案第一現場，但沒發現兇器，相信現場被清理過。

司警翻查女死者的資料，得悉她由本年2月中開始租用現場賓館房間提供按摩及賣淫服務。報稱無業的疑兇在群組找到相關服務，於3月10日進入房間，逗留約30分鐘後離開，當時手上携帶手提包和行李喼；由於行李喼拉鏈沒有拉好，閉路電視中可見內有一個枕頭。

他離開賓館後在澳門四處徘徊，試圖躱避追查，更曾經9次出入不同大廈試圖收藏證物。司警最後在三盞燈一棟大廈的雜物堆找回該個枕頭，並於3月12日晚上9時左右，在新口岸區一活動中心拉人，當時他正使用電腦。

疑犯承認犯案，他聲稱，女死者在提供性服務期間言語侮辱他，激起其怒火，隨手用硬物施襲；他否認行兇有預謀，但女死者的手機不見了，犯案後又刻意躲避追蹤，司警對其一時衝動的說法存疑，現正繼續調查。

疑犯於2022年3月入境，一直留連公園及荒廢商場露宿，他現時涉嫌加重殺人罪及盜竊罪，惟兇器仍在找尋中。疑犯沒有案底，精神狀況良好。

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司警在涉案賓館帶走多袋證物，包括床單、枕頭和死者的個人物品。（澳廣視提供）

案件揭發於周日上午10時許，澳門司警接報，澳門中區一間賓館客房內發現一具女性屍體，司警到場調查，證實45歲女死者是澳門居民，頭部有多處不尋常傷痕，案件列兇殺案跟進。司警在賓館帶走多袋證物，包括床單、枕頭和死者的個人物品，並將多個環境樣本帶返警局調查。案件揭發後約10個小時，司警後在新口岸區拘留45歲香港男子，昨日（13日）將疑犯押返案發賓館，以及疑兇懷疑曾經過、俗稱「三盞燈」附近一個住宅單位進行案情重組。