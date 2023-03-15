葵芳閣謀殺案｜法團路祭致哀　主席讚死者和藹　斥兇徒令人齒冷

葵涌葵芳閣昨日（14日）發生謀殺案，63歲女子梁雪卿頭部重創倒斃單位內，懷疑遭熟人入屋爆竊。死者生前擔任大廈業主立案法團司庫，法團成員與街坊今日下午於大廈門外上香拜祭死者，希望死者得以安息。



葵芳閣法團主席劉啟安盛讚死者性格和藹，熱心大廈內事務，處事細心，法團對意外感到難過，又指會檢討大廈保安問題。有街坊則表示，死者為人低調，形容對方「好好人」，出入均有與街坊打招呼。



死者梁雪卿（中）與法團合照。（法團主席劉啟安提供）

與梁女士住同層的法團主席劉啟安表示，認識對方超過10年，指其一直與男友同住。他坦言「事情來得很突然」，對意外感到非常震驚，法團委員亦感難過。他指，死者自3年前起擔任法團委員，去年擔任秘書，至今年擔任司庫，形容死者性格和藹可親，熱心大廈內事務，做事仔細、公平公正處理大大小小問題。

他透露，死者本身沒有持有法團任何現金，平時職務一般負責簽名。對於警方表示兇徒疑為熟人，他認為法團成員之間並無過節，「大家（法團成員）對屋苑有少少意見，但求同存異」。他直斥兇徒行為齒冷，希望警方能盡快調查完成，將兇徒繩之於法。他續指，大廈治安一向良好，目前會先檢討大廈保安問題。另外，有街坊表示，死者生前從事貨櫃碼頭生意，為人低調，形容對方好好人，出入均有與街坊打招呼。

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警方交代案情時指，相信案件為死者熟人所為，已經掌握其身份及作出通緝。63歲女戶主昨午2時與同居男友外出飲茶後回家；直至晚上7時半男友回家時揭發女戶主倒臥屋內，毫無知覺，其頭部多處受傷，已明顯死亡。

警方發現屋內遺有一支不屬於該單位的鐵筆，且染有血迹；單位內則有明顯被搜掠痕跡，一個內有現金及金器的夾萬被拖出客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未能成功；而女死者部份個人財物則不翼而飛。