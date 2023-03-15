葵芳閣謀殺案｜死者從事運輸生意　任大廈法團司庫4年　警檢證物

葵涌63歲女子梁雪卿昨日（14日）與同居男友飲午茶後回家，驚見有熟人入屋爆竊搜掠及撬夾萬，被對方用鐵筆狂扑頭多處重創，慘遭謀財害命。探員今日（15日）繼續到葵芳閣3座現場調查，以黑色膠袋將證物帶走，又派員在大門外駐守。住戶毋須再登記出入。



前葵青區議員吳劍昇表示，死者擔任業主立案法團司庫4年。吳處理葵芳地區事務多年，對是次命案感到愕然；不過坦言與現任法團不相熟，知道法團有拗撬但不至於此。

據了解，死者從事運輸公司生意，單位為其工作場所。案中疑兇試圖撬毀夾萬不果，據知該夾萬屬於死者所有，只有死者才清楚夾萬內的物品，惟據男友所知，夾萬內應該有珠寶金器及公司文件。疑兇最終只搜掠了女死者的個人財物並逃去，經初步點算後，死者失去一些鑽石及金飾，約值10多萬元。

警方交代案情時指，相信案件為死者熟人所為，已經掌握其身份及作出通緝。63歲女戶主昨午2時與同居男友外出飲茶後回家；直至晚上7時半男友回家時揭發女戶主倒臥屋內，毫無知覺，其頭部多處受傷，已明顯死亡。

警方發現屋內遺有一支不屬於該單位的鐵筆，且染有血漬；單位內則有明顯被搜掠痕跡，一個內有現金及金器的夾萬被拖出客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未能成功；而女死者部份個人財物則不翼而飛。

死者屍體於今日（15日）凌晨由仵工舁送殮房。（黃江奇攝）