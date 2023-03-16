機場電腦系統故障致航班延誤　旅客被要求付2千元改機票

香港國際機場凌晨測試電腦系統時出現問題，影響離港大堂A至E段登記流程，大批旅客登機手續延長，大排長龍。機管局指部分受影響設施早上8時陸續回復正常，但有前往韓國的香港旅客排隊到達櫃台後，獲通知航班已經起飛，卻要付款2千元改機位，令她非常勞氣。



前往韓國旅遊的周小姐，一行三人今早（16日）上午6時45分到達香港國際機場，發現已經大排長龍，排隊至8時許，到達櫃位時被通知航班已經起飛，需要改機票至下午繼續行程。

航空公司原先要求他們每人額外付2,000元才能改機票，周小姐激動反映下，地勤人員才表示可豁免收費，最終他們獲安排改乘下午1時許的航班。周形容排隊情況混亂，航空公司安排趕上機的人士上前，導致不斷有人從後而上。

前往韓國旅遊的周小姐表示因為排隊錯失班機，航空公司原要求他們每人補回2000元改搭下一班機，之後獲豁免。（蔡正邦攝）

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機管局表示，今日凌晨進行定期系統測試，期間發現系統出現問題，影響位於南面離港大堂的A至E段的登記流程。機管局已即時啟動緊急應變機制，並通知相關航空公司，在處理問題期間安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離港大堂。現時，部分受影響的設施已於今早八時逐漸回復正常運作。對於為旅客帶來不便，機管局表示歉意。