男子約炮疑遭落迷姦水亡　警揭另有受害人　拘2男包括西九衝鋒警

尖沙咀周三（15日）發生一宗命案。消息指，尖沙咀一間酒店職員查房時，發現一名男住客伏屍房內，案件有可疑。西九龍總區重案組接手調查，發現一名男同志前一晚與死者同房，疑與命案有關，立即追查其身分及下落，其後驚揭「案中案」。原來有人色膽包天，即使發生命案，仍繼續經同志平台「約炮」，當晚再帶另一名內地男子，到尖沙咀另一酒店開房，其間內地男子飲了一杯懷疑「加料」可樂遭迷姦。男同志逞慾後離開，並召來一名男友人上房照顧事主，實質是對其「車輪戰」。

探員在周四（16日）拘捕兩男，包括28歲姓區男同志，涉嫌與命案有關；另一名被捕人為其男友人，據悉是隸屬西九龍衝鋒隊的警員。至於受害的內地男子藥效退後幸無恙。警方將安排法醫驗屍確認首宗案件中死者的死因，不排除他亦遭落迷姦水，會調查是否被落藥過量致死。



警方於周三下午1時許，接獲尖沙咀漆咸道南一間酒店職員報案，指一名男住客在房間昏迷不醒。警方及救護員到場後，證實男住客當場死亡，毋須送院。警方調查下發現，死者與一名有同性戀傾向的男子於前一晚入住，二人逗留數小時後，男同志獨自離去。警方認為案情有可疑，並懷疑死者手機遭男同志取走。案件先由油尖警區重案組跟進，翌日轉交西九龍總區重案組接手。

命案發生後 有人繼續約炮疑迷姦受害人

據了解，男同志在命案發生後，未有收手，再物色新獵物，透過同志平台「約炮」，同日深夜相約一名內地男子到尖沙咀彌敦道一間酒店開房。事主到場後飲了一杯懷疑「加料」可樂後暈倒，疑遭迷姦。男同志逞慾後離開，後來叫了相識多時的男性友人上房照顧事主，但其實是「車輪戰」，事主迷糊間疑再度與該男友人發生性行為。

警方經調查後，於彌敦道的酒店房間內，檢獲數支俗稱「G水」的迷姦水。並在周四下午拘捕一名28歲姓區男同志；至傍晚再拘捕其男友人。警方事後亦尋獲該名受害的內地男事主，他已恢復清醒，並無大礙。

有人疑多次迷姦男同志 警積極尋受害者

消息指，被捕的28歲姓區男子報稱從事廣告業，於同性戀圈中臭名遠播，過去數周被指多次重施故技，迷姦同志，或在進行性行為期間偷取對方金錢，惟之前的受害人未敢舉報，估計人數達10多人，警方正積極聯絡其餘受害人。而被捕男友人，據悉為隸屬西九龍衝鋒隊的警員，警方正調查他有無參與落藥，或者對落藥一事是否知情。警方不排除首案中的死者亦曾被施用迷姦水，將驗屍調查死因，包括是否下藥過重致死，以及有無與人發生性行為。

翻查資料，根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》 第121條「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，任何人對另一人使用、施用或導致另一人服用任何藥物、物質或物品，意圖使該另一人神志不清或軟弱無力，以使任何人得以與該另一人作非法的性行為，即屬犯罪，一經定罪，最高可處監禁14年。