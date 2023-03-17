男同志迷姦命案｜28歲疑犯容貌曝光　被同志圈指「偷錢無套賤客」

尖沙咀有酒店周三（15日）發生命案，死者生前疑被落「迷姦水」迷暈，警方追查下再尋獲另一受害人，並拘捕一名28歲男子及一名西九衝鋒隊男警員。據了解，被捕28歲男子姓區，洋名Ken，他早已在同志圈中臭名遠播，早前有人已發布Ken的資料，形容他為「賤客」。



《香港01》取得一張傳單，大字標題寫明「偷錢+無套賤客出沒請廣傳」。

《香港01》取得一張傳單，大字標題寫明「偷錢+無套賤客出沒請廣傳」，傳單上印有該名「賤客」的全身及半身照片，可見他戴上cap帽及黑色粗框眼鏡，蓄有八字鬚加下巴邊緣鬍子。

傳單上的男子戴上cap帽及黑色粗框眼鏡，蓄有八字鬚加下巴邊緣鬍子。（傳單圖片）

傳單指，「賤客」為年輕人、臉上有鬍子，身型高瘦，「長得挺好看，帶個大背包」，會在微信和供男同志使用的社交軟件「Jack'D」找人下手，他的網名通常只有一個英文字，帳戶沒有上載頭像照片。傳單上並列出該名「賤客」的微信號碼，呼籲如有人見到可疑者，可在安全情況下拍照發予傳單發布者。

傳單上的男子身型高瘦，「長得挺好看」。（傳單圖片）

消息稱，被捕的Ken曾任名店售貨員，現從事廣告業，在同志圈中臭名遠播，包括使用「迷姦水」迷姦同志，以及在性行為期間偷取對方財物，過去數周同志圈社工接獲多人求助，惟受害人大多啞忍不敢報警，估計受害人數多達10多人，警方正積極聯絡其餘受害人，冀疑犯能受法律制裁。

案件在周三（15日）揭發。警方當日下午1時許接獲尖沙咀漆咸道南一間酒店職員報案，指一名25歲男住客在房間昏迷不醒。警方及救護員到場後，證實男住客當場死亡，毋須送院。警方調查下發現，死者與一名有同性戀傾向的男子於前一晚入住，二人逗留數小時後，男同志獨自離去。警方認為案情有可疑，並懷疑死者手機遭男同志取走。案件先由油尖警區重案組跟進，翌日轉交西九龍總區重案組接手。

警方調查後相信，涉案男同志在命案發生後，未有收手，再物色新獵物，透過同志交友應用程式「GRINDR」「約炮」，同日深夜相約一名年約30歲的內地男子到尖沙咀彌敦道一間酒店開房，並涉迷姦對方，逞慾後離開，並叫相識多時的男性友人上房「照顧」事主，但實質是「車輪戰」，男友人再與事主發生性行為。警方其後在周四（16日）先後拘捕28歲姓區男同志，以及其31歲姓陸男友人。

據悉被捕姓陸男子則為西九龍衝鋒隊警員，報稱與區男為朋友關係，警方正調查他有無參與落藥或是否知情。被捕男警長相俊俏，身材健碩，不時將個人照片上傳至社交平台。

▼被捕西九龍衝鋒隊警員▼

