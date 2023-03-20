呈祥道九巴撞壆傾側47人傷　上層乘客被困1小時　車長涉危駕被捕

長沙灣呈祥道今早（20日）有巴士失事撞壆傾側，連同巴士車長，全車約77人，當中上層55名乘客一度被困，消防固定車身，耗時約1小時將他們逐一救出，47人受傷送院。



事發於上午9時42分，一輛290A線九巴由將軍澳（彩明）前往荃灣西站，駛至呈祥道、長沙灣清麗苑對開突然失事，猛撼路中石壆，巴士左邊車頭被削開毀爛，擋風玻璃碎裂，左邊車身擱在石壆上。上層55名乘客不敢稍動，要在座位內等候救援，部份人撞損受傷流血；下層司機及乘客約22人全部已落車。



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大批救援人員在場協助，上午10時50分，消防員用工具及繩索固定巴士車身，然後逐一將上層乘客救出，部份人腳受傷，要扶上救護車；亦有乘客無恙，自行離開。有乘客稱，巴士車速正常，未料到會突然失事（見另稿）。

上午10時50分，消防員協助上層乘客經落車車門逐一離開，當中有乘客腳受傷，要救援人員扶住步上救護車，大部份傷者輕傷。上午11時45分巴士上所有乘客離開車廂，其中18人受輕傷送院治理；另外4人拒絕送院，包括九巴車長。九巴人員到場了解。

消防坍塌搜救隊到場，下午12時45分，九巴工程人員安排吊臂車，準備將巴士移正並搬離路面。下午1時許開始將巴士吊起拖走，半小時後車輪著地，下午2時許巴士由拖車拖走，呈祥道近荔枝角公園全線解封。警方、消防及救護將於下午2時半召開記者會講解事故。

警方表示涉事巴士車長涉嫌危險駕駛被捕，正調查其駕駛態度、過往定案紀錄、精神狀況及當時車速，車長在現場能與警員對答。消防表示巴士擱在石壆有「好大翻側危機」，故動用「快速車身固定裝置」加固車身，並與上層乘客取得聯絡了解到傷勢，花5分鐘加固後馬上疏散乘客。

車長兩年相關路線經驗 周六例假

九巴回應290A線巴士的交通意外稱，今早約9時30分，九巴一輛290A線巴士沿呈祥道往葵涌方向，駛至近清麗苑對開時發生交通意外。涉事車長有超過兩年駕駛相關路線的經驗，於前日（18日）為休息日，而涉事巴士在上星期四（16日）完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。

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警方、消防及救護將於下午2時半召開記者會講解事故。(翁鈺輝攝)

事發一刻車CAM片段曝光（見另稿）。涉事290A線九巴沿呈祥道往新界方向行駛，當駛至清麗苑對開時突然直撞分隔路中的防撞欄，左邊車身剷上石壆傾側，發出「嘭」一聲巨響。後車司機見狀失聲驚呼：「嗚呀！Oh sh*t！」九巴撞車後車身45度傾斜，並且搖晃，防撞欄被撞爛飛跌路中。另一條片段顯示有下層乘客打開逃生門，從巴士後方走出。

由於巴士呈約45度傾斜，上層有多名乘客，消防員用工具及繩索固定車身以防塌下。其餘已落車的乘客，坐在路邊等候協助。救護員逐一分流，經初步包紮再送院治理。

呈祥道往葵涌方向近荔枝角公園一度全線封閉；呈祥道(往觀塘方向)近清麗苑的部份行車線亦已封閉。 14條巴士路線受影響須改道，包括九巴290、290A、290X、61X、62X、258D、259D、268C及269C(往荃灣方向) ；城巴A26、A29、A29P、E22及E22A(往機場方向) 。呈祥道往葵涌方向的車龍龍尾一度到龍翔道近豐力樓及大埔道近澤安邨。

上層約20名乘客待救。（馬耀文攝）

消防員用工具固定巴士車身。（馬耀文攝）