呈祥道巴士撞壆傾側｜車CAM揭九巴直撼石壆　後車司機驚呼：大鑊

呈祥道290A線九巴撞壆傾側，事發一刻車CAM片段曝光。涉事290A線九巴沿呈祥道往新界方向行駛，當駛至清麗苑對開時突然直撞分隔路中的防撞欄，左邊車身剷上石壆傾側，發出「嘭」一聲巨響。後車司機見狀失聲驚呼：「嗚呀！Oh sh*t！」驚魂定下之後致電朋友稱「大鑊！大鑊！呈祥道炒大鑊！」



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片中可見涉事九巴撞車後車身45度傾斜，並且搖晃，防撞欄被撞爛飛跌路中。另一條片段顯示有下層乘客打開逃生門，從巴士後方走出。

上層55名乘客要留在車廂，待消防員用工具及繩索固定車身以防塌下後，才陸續救出。救護員逐一分流，經初步包紮再送院治理。下層11女11男落車等候救援，其中18人送院；另外4人拒絕送院，包括九巴車長。

九巴回覆指今早約9時30分，九巴一輛290A線巴士沿呈祥道往葵涌方向，駛至近清麗苑對開時發生交通意外。涉事車長有超過兩年駕駛相關路線的經驗，於前日(18日)為休息日，而涉事巴士在上星期四(16日)完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。