佐敦藥店劏內地客　金聖果「兩變錢」貴10倍　海關拘2人

本港全面通關，愈來愈多內地旅客訪港旅遊，有不良商戶趁機違法牟利，當中上周一名內地旅客在佐敦一間藥店誤墮「兩變錢」陷阱，以為金聖果以兩計算，估計總金額1,000多元，店員在事主未同意購買前更將金聖果磨成粉末，完成後才告知是以錢計算，售價1萬多元，是事主估算價錢的10倍，最終強迫受害人以大約5,000元購買，海關接獲舉報後今日（20日）上門拘捕兩人。



涉案兩名男子分別是34歲和35歲，據了解，其中一人是藥店董事。案發上周三（15日），兩人涉嫌銷售中藥材金聖果期間，作出屬誤導性遺漏的營銷行為。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查組第二組高級督察何偉森交代案情指，上周接獲一名年約30歲內地旅客的舉報，指出曾進入佐敦彌敦道一間藥店打算購買中成藥，其間職員向他推銷中藥材「金聖果」。事主見到標價數百元，但看不到計價單位，於是詢問店員，但對方迴避問題，反而解釋每兩金聖果的價錢，令到事主以為是以兩計算，估計總金額1,000多元，而且店員在事主同意購買前已經將中藥材磨成粉末，完成後才告知以錢計算，售價1萬多元，是事主估算價值的10倍。經爭拗後，事主以大約5,000元購買藥粉。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查組第二組高級督察何偉森交代案情。（陳浩然攝）

海關快速行動隊聯絡受害人進行調查，相信涉事店員採用常見的不良營商手法，先迴避問題或以含糊不清態度解答，繼而切碎磨粉，最後「斤變兩」、「兩變錢」逼使顧客購買，今日上門採取拘捕行動。

何偉森表示，今次是海關今個月破獲第二宗同類案件，最近接獲較多內地旅客遇到不良營商手法的舉報，重申海關有決心打擊相關罪行，海關快速行動隊會果斷執法，根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即觸犯《條例》中誤導性遺漏的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。