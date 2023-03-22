安達臣道奪命工傷｜遺孀認屍傷心過度暈倒　胞妹：姊徹夜不吃不睡

安達臣道興建中的安秀苑地盤，昨日（21日）發生奪命工業意外，52歲男工人朱二森在15樓清理廢料時，意外直墮1樓平台，送院後不治。今日（22日）上午9時許，死者遺孀、兩名兒子等約十名親友到富山公眾殮房辦理認屍手續，眾人神色凝重，在殮房逗留約一個多小時後離開。遺孀朱太神情哀傷，需要其他親友攙扶，步出殮房時更疑傷心過度暈倒，差點跌倒地上，幸得親友及時扶起，並坐在椅子上休息。朱太的妹妹透露，胞姊昨日驚聞丈夫離世已激動暈倒，而且昨晚到今晨未有進食，也無法入眠，血壓更一度飆升至185度。



遺孀朱太步出殮房時疑傷心過度暈倒，差點跌倒地上，幸得親友及時扶起。（蔡正邦攝）

據悉，死者朱二森在安秀苑地盤工作約一年半，是負責清理建築廢料的雜工，工作時間為上午8時至下午6時。朱與家人在西灣河租屋居住，正輪候公屋。他是家中經濟支柱，其妻是家庭主婦，間中從事兼職售貨員。夫婦育有兩名分別17歲和12歲、仍在學的兒子，亦要供養父親和朱太的父母。工業傷亡權益會接觸到遺孀朱太，並會持續跟進及支援。

警方表示，昨日上午10時許接獲事主同事報案，懷疑事主從秀茂坪安達臣道近安泰邨一個地盤高處墮下，救護員接報到場，發現事主倒臥在上址平台，事主昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實不治，警方初步調查後，相信事主在上址清理廢料期間意外失足墮下，案件列作「工業意外」和「送院時死亡」處理。

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工業傷亡權益會為朱二森的家人籌款，希望可以支援朱二森的殮葬費及家屬日後生治費。捐款途徑如下：

1. 直接存入朱太戶口（經此途徑捐款將不會獲發收據）

．東亞銀行帳戶：526104087645

．帳戶名稱：馮玉冰

2. 經工權會轉交善款（可獲發捐款收據）

．恆生銀行帳戶：295-421903-003

．帳戶名稱：工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

．工權會提醒善心人拍攝入數紙（或將電子銀行轉帳畫面截圖）後，註明【捐款朱二森家屬】，並連同捐款人全名，發送WhatsApp訊息至6996 6214，以便跟進。

3. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

．地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

．如親赴工權會會址，可以現金捐款；若使用支票捐款，支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱，並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱二森家屬】，並附捐款人全名及聯絡電話，以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢，可致電2366 5965聯絡工權會。