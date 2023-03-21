安達臣道奪命工傷｜死者墮樓疑曾呼救　妻聞噩耗暈倒　工會助籌款

觀塘安達臣道興建中的安秀苑地盤，今早（21日）發生奪命工業意外，52歲男工人朱二森在15樓清理廢料時，意外直墮1樓平台，送院後不治。據了解，事發時有工友聽到呼救聲，隨即聽到巨響，繼而發現事主墮樓。死者妻子聞噩耗後激動暈倒，但為處理丈夫後事，拒絕留院觀察。工業傷亡權益會發起為死者家屬籌款。



朱二森送院時滿面鮮血，救護員為他進行心外壓，惜他終告不治。（翁鈺輝攝）

消息稱，死者朱二森在事發地盤工作約一年半，是負責清理建築廢料的雜工，工作時間為早上8時至下午6時。他今早10時許被管工指派到地盤其中一座興建中大廈的15樓大堂清理廢料，至約10時半，有工友在地下平台聽到有人大叫「救命」，隨即聽到一聲巨響，前往查看時赫見朱二森倒臥1樓平台，隨即報警，惟他送院後不治。

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據了解，朱二森與家人在西灣河租屋居住，正輪候公屋。他是家中經濟支柱，其妻是家庭主婦，間中從事兼職售貨員。夫婦育有兩名分別17歲和12歲、仍在學的兒子，亦要供養朱的父親和朱太的父母。朱太在意外發生後接獲通知，趕到醫院了解，驚聞丈夫離世後激動暈倒，醫生原建議她留院觀察，惟朱太希望盡快處理亡夫後事，拒絕留院，由家人陪同回家休息。

工業傷亡權益會為朱二森的家人籌款，希望可以支援朱二森的殮葬費及家屬日後生治費。捐款途徑如下：

1. 直接存入朱太戶口（經此途徑捐款將不會獲發收據）

．東亞銀行帳戶：526104087645

．帳戶名稱：馮玉冰

2. 經工權會轉交善款（可獲發捐款收據）

．恆生銀行帳戶：295-421903-003

．帳戶名稱：工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

．工權會提醒善心人拍攝入數紙（或將電子銀行轉帳畫面截圖）後，註明【捐款朱二森家屬】，並連同捐款人全名，發送WhatsApp訊息至6996 6214，以便跟進。

3. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

．地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

．如親赴工權會會址，可以現金捐款；若使用支票捐款，支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱，並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱二森家屬】，並附捐款人全名及聯絡電話，以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢，可致電2366 5965聯絡工權會。

工業傷亡權益會發起為死者家屬籌款。

地盤承建商瑞安建業回覆《香港01》查詢表示，涉事公屋地盤擬於2024年完工。公司對有員工在安達臣道地盤發生意外深表難過，公司非常關注事件，已立即停工並成立危機小組徹查事件，並會盡力為離世員工的家屬提供適切協助，以及並發放撫恤金以度過困難時刻。瑞安強調，公司一直以員工安全為首要任務，致力建立安全文化，確保工地安全，會繼續緊密配合警方及勞工處以調查事故原因。