安達臣道奪命工傷｜死者墮樓疑曾呼救　妻聞噩耗暈倒　工會助籌款

觀塘安達臣道興建中的安秀苑地盤,今早(21日)發生奪命工業意外,52歲男工人朱二森在15樓清理廢料時,意外直墮1樓平台,送院後不治。據了解,事發時有工友聽到呼救聲,隨即聽到巨響,繼而發現事主墮樓。死者妻子聞噩耗後激動暈倒,但為處理丈夫後事,拒絕留院觀察。工業傷亡權益會發起為死者家屬籌款。



朱二森送院時滿面鮮血,救護員為他進行心外壓,惜他終告不治。(翁鈺輝攝)

消息稱,死者朱二森在事發地盤工作約一年半,是負責清理建築廢料的雜工,工作時間為早上8時至下午6時。他今早10時許被管工指派到地盤其中一座興建中大廈的15樓大堂清理廢料,至約10時半,有工友在地下平台聽到有人大叫「救命」,隨即聽到一聲巨響,前往查看時赫見朱二森倒臥1樓平台,隨即報警,惟他送院後不治。

據了解,朱二森與家人在西灣河租屋居住,正輪候公屋。他是家中經濟支柱,其妻是家庭主婦,間中從事兼職售貨員。夫婦育有兩名分別17歲和12歲、仍在學的兒子,亦要供養朱的父親和朱太的父母。朱太在意外發生後接獲通知,趕到醫院了解,驚聞丈夫離世後激動暈倒,醫生原建議她留院觀察,惟朱太希望盡快處理亡夫後事,拒絕留院,由家人陪同回家休息。

工業傷亡權益會為朱二森的家人籌款,希望可以支援朱二森的殮葬費及家屬日後生治費。捐款途徑如下:

1. 直接存入朱太戶口(經此途徑捐款將不會獲發收據)

.東亞銀行帳戶:526104087645

.帳戶名稱:馮玉冰

2. 經工權會轉交善款(可獲發捐款收據)

.恆生銀行帳戶:295-421903-003

.帳戶名稱:工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

.工權會提醒善心人拍攝入數紙(或將電子銀行轉帳畫面截圖)後,註明【捐款朱二森家屬】,並連同捐款人全名,發送WhatsApp訊息至6996 6214,以便跟進。

3. 郵寄支票或親赴工權會會址捐款

.地址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

.如親赴工權會會址,可以現金捐款;若使用支票捐款,支票抬頭請參考上述工權會帳戶名稱,並郵寄或親身交至工權會。隨票請註明【捐款朱二森家屬】,並附捐款人全名及聯絡電話,以便跟進。

如就捐款事宜有進一步查詢,可致電2366 5965聯絡工權會。

地盤承建商瑞安建業回覆《香港01》查詢表示,涉事公屋地盤擬於2024年完工。公司對有員工在安達臣道地盤發生意外深表難過,公司非常關注事件,已立即停工並成立危機小組徹查事件,並會盡力為離世員工的家屬提供適切協助,以及並發放撫恤金以度過困難時刻。瑞安強調,公司一直以員工安全為首要任務,致力建立安全文化,確保工地安全,會繼續緊密配合警方及勞工處以調查事故原因。