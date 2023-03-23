內地孕婦來港衝關產子　訛稱不知情懷孕　涉虛假申述囚14個月

一名26歲內地孕婦早前以旅客身分抵港，在未經預約下前往急症室產子。並向入境處職員作虛假申述，訛稱對自己懷孕一事並不知情，調查人員其後發現，內地女於抵港前曾在內地進行產前檢查。被告最終承認其來港的真正目的是為了在港產子。內地女昨日（22日）於沙田裁判法院被判監禁14個月。



女子昨日（22日）於沙田裁判法院被判監禁14個月。（資料圖片）

入境處調查發現 被告在內地曾進行產檢

26歲的被告早前以旅客身分抵港，並在未經預約下前往急症室產子。入境處因而向其展開調查。調查期間，被告辯稱她在抵港時對自己已懷孕一事並不知情，並對辦理入境手續時的情況沒有印象。調查人員及後發現，被告於抵港前曾在內地進行產前檢查，並取得被告相關內地產檢紀錄作為證據，繼而向她作進一步查問。



被告最終承認其來港的真正目的是為了在港產子，在辦理入境手續時向入境處職員謊稱沒有懷孕。被告因涉嫌就其懷孕的情況向入境處職員作出虛假申述而被落案起訴。被告於昨日在沙田裁判法院承認控罪，判監14個月。

早於10年前 本港已不接受非本地孕婦預約分娩

翻查資料，早於2013年，醫管局為打擊雙非孕婦來港衝關生子，停止接受非本地孕婦預約分娩，內地孕婦亦不會獲得衞生署發出的預約分娩服務確認書，並大幅提高非符合資格人士未經預約分娩的收費，以確保本港孕婦在公立醫院獲得優先産科和初生嬰兒治療服務。

入境處發言表示，根據現行法例，任何人士向入境處人員作出虛假申述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及入獄14年。