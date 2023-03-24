梅啟明送院│銅鑼灣餐廳罕見工業意外　71歲男傷者為梅艷芳胞兄

銅鑼灣發生罕見工業意外。今日（24日）下午2時許，希慎道2號蟾宮大廈地下「水門雞飯」餐廳內，一名71歲男職員不慎跣倒，跌在地上後失去知覺。男傷者半昏迷被救護員送往律敦治醫院搶救，現時留院，情況穩定。案件暫列作「工業意外」，警方正在現場調查。



消息稱，傷者為已故歌星梅艷芳的胞兄梅啟明，當時在廚房工作做廚工， 由於地板濕滑而失平衡滑倒，同事見狀報案。



梅艷芳的胞吧梅啟明（資料圖片）

《香港01》記者傍晚到「水門雞飯」餐廳了解，負責人被問及傷者是否梅啟明時，只表示「不予置評」，有職員則確認該店一名廚工下午在廚房工作時發生意外。另有人員手持一些表格進入廚房視察，餐廳一度落閘，至傍晚6時許已重新開閘。