荃灣縱火狂徒落網　 1小時內4宗連環縱火案　32歲男被捕揭另涉3案

荃灣今日（25日）凌晨於約1小時內發現4宗縱火案，包括田螺車、後巷及殘廁等物品及地點相繼起火，懷疑有人連環縱火。警重案組接手調查，迅速鎖定一名32歲男疑犯並將他拘捕，初步調查相信男子合共涉及周二（21日）至今6宗縱火案及一宗刑事毁壞案，正被扣留調查。



大河道後巷燒雜物

今日（25日）凌晨約2時59分，蕙荃路近綠楊坊橋底有一輛田螺車冒煙，左車身有燒焦痕跡，附近遺有被燒過的紙張及懷疑載有易燃液體的玻璃樽；相隔僅9分鐘，大河道近川龍街一條後巷突然起火，燒毀一批爐具及雜物；再過12分鐘後，川龍街與新村街一騎樓底，有雜物突然起火焚毀；及至凌晨4時04分，香車街一殘廁亦起火冒煙，座廁、洗手盆、廁紙筒及喉管等付諸一炬。

案件由荃灣警區重案組第二隊接手跟進，經翻查大量閉路電視及情報分析後，迅速鎖定一名32歲姓何本地男疑犯，並發現他今日（25日）早上6時許，懷疑另在機場暢達路一草地燃燒食物，人員遂以涉嫌縱火將他拘捕。據了解，人員發現男子的衣著與閉路電視拍得的疑犯吻合，其手機內亦有早前其他縱火案件的照片。行動中，人員在男子的背包內檢獲兩個打火機、一部手提電話、一張八達通卡和一支殺蟲劑，亦檢獲懷疑其犯案時所穿的衣物。

警方進一步調查後，相信被捕男子3月21日至今日期間發生6宗縱火案及一宗刑事毁壞案件有關，包括周二（21日）國瑞路公園被縱火、周五（24日）青山公路葵涌段一地盤水馬被焚毀，及同日國瑞路公廁廁板被人刑毀，涉及毀壞財物共約22萬元。被捕男子現正被扣留調查。警方呼籲市民如目擊有關縱火案件，可致電3661 2403與荃灣警區區重案組第二隊聯絡。

香車街殘廁遭縱火

川龍街縱火