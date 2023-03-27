車cam曝光｜九龍城的士遇劫釀車禍　刀匪敗走　兩車溜前司機跳車

上周五（24日）凌晨九龍城驚險的士劫案及車禍，事發一刻的車cam片段曝光。片中可見遇劫的士急煞，以致尾隨的士撞上。行家上前查看期間，「Cap帽男」刀匪企圖開啟右邊車門逃走，行家大力按住車門制止，結果賊人改由左邊車門落車逃去。兩輛的士均因無拉手掣同時溜前，行家雖即時煞停自己的士，惟遇劫的士則「無人駕駛」約50米，司機負傷跳車，最終亦靠行家「一支箭」狂奔上前救車。



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涉事片段為行家胡先生的士的前、後車cam拍攝，可見案中兩輛的士一直沿太子道東快線，往旺角方向行駛。途至沙浦道富豪東方酒店對開時，遇劫的士突然急煞，兩車頭尾相撞。由於遇劫的士車廂昏暗，片中未能清楚看到車內情況，只見車內有人影躍動，直至撞車後約10秒，胡先生上前探窗查看，刀匪靠近右邊車窗，隨即開門企圖逃走。胡先生大力按住車門，刀匪推門無果後，立刻改由左邊車門落車逃去。片中可見，賊人戴黑色鴨舌帽、口罩、身穿黑色長袖褸及短褲。

雖然刀匪逃去，但危機未除。由於兩輛的士均無拉手掣，結果同時溜前，胡先生的士前行數米後，他已即時將車煞停；惟遇劫的士司機因受傷，未能即時煞車，只見其的士一直打斜溜前，期間司機跳車，跌坐於路邊，右腳鞋子甩脫。他站起後一拐一拐前行，情急下未及穿回鞋子，便用手直接將鞋拿起，右腳赤足奔前，情況狼狽；幸胡先生「一支箭」狂奔上前救車，最終在千鈞一髮之際，於50米前世運道慢線將車煞停。胡先再折返將自己的士駛前停泊，代為報警。

案中遇劫的姓李（61歲）男司機手部中刀，但片中未能清楚看到其傷勢，但可見他不時掩着頸項。根據當日胡先生接受《香港01》訪問憶述，姓李司機是披血落車，「成手血嘅，我開頭仲以為佢頸流血，因為（賊人）箍住條頸嘛！」

當日事發後，警員在附近一帶兜截，並在附近草叢搜索，未有進一步發現。警方將案件列作「企圖行劫」處理，九龍城警區刑事調查隊正追緝涉案約20至30歲、高約1.73米、瘦身材、身穿黑色外套及深色短褲的刀匪歸案。

▼ 3月24日劫案及車禍後現場情況 ▼

