深水埗逾20南亞漢聚集街頭爆粗　街坊睇戲旁述：7架警車還繼續來

網上流傳3段片段，拍攝到大批南亞裔男子在深水埗街頭聚集喧嘩，似有兩批人馬互相指罵，更有人用廣東話大叫「X你老母」。由於時值深夜，街坊不堪其擾，報案稱受噪音滋擾。警員接報到場，將關鍵人物帶走上警車之際，其他人繼續指罵並一擁而上，在警車車頭擾攘。



樓上街坊受噪音滋擾，一邊用手機拍片，一邊如睇戲般用客家話點算警車數目：「好嚴重，又來架，7架差佬車（警車），還有來，還繼續來。」拍片者思疑有人醉酒鬧事。最後警車響笛要求南亞漢返回行人路，事件就此平息。



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警方表示，本月27日晚上11時05分接報，有超過20名非華裔男子在鴨寮街近石硤尾街交界大聲說話，但到場並無發現，將事件列作噪音投訴處理。

網上片段可見大批南亞裔男子聚集街頭，不斷用家鄉話大聲喧嘩，一句廣東話粗口「X你老母」響徹深水埗。另外兩條片段可見警員到場，將關鍵人物帶走上警車之際，其他人繼續指罵一擁而上，在警車車頭擾攘。

樓上居民直擊事件，用客家話傾談稱「差佬（警察）來了，差人佢（南亞漢）也唔驚。」相信有人醉酒聚集鬧事，其間又點算警車數目：「又來一部。緊要呀，打交哦，有南亞人。來5、6架差佬車（警車），好嚴重；又來架，1、2、3、4、5、6，7架差佬車，還有來，還繼續來，又來部。」片段可見警車響笛要求南亞漢返上行人路，事件就此平息。