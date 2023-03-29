南亞群眾起哄內情　清真寺領禱男遭卸職竟勒索主持　信眾街頭吵鬧

網上瘋傳在深水埗街頭有南亞群眾聚集吵鬧的影片，事件內情進一步曝光。消息指，事件源於鴨寮街及石硤尾街交界一所樓上清真寺，該寺能容納超過170人，不少區內巴基斯坦信眾都會到上址進行禮拜。一名27歲巴基斯坦裔男子，擔任寺內領禱人約半年，懷疑最近表現不理想，適逢齋戒月（3月23日）開鑼，被51歲男主持撤銷其寺內職務。兩人因而發生爭執，其中有人曾出言不遜勒索對方。

警方晚上8時許接報後，立即派員到場，其時領禱男已離寺而去，及後晚上11時許，刑事調查隊人員再登門調查，尋獲領禱男並將他拘捕帶走。其間，有不少清真寺內的信眾「八掛」圍觀，亦有10多名領禱男的支持者起哄，相信是為涉案兩人之間的工作問題起爭執，而非針對警方行動，故街頭聚集人數一時間增多，經警方調停後眾人便散去。



+ 3

事發於本周一（27日）晚上約8時45分，警方接獲報案，指深水埗兩名巴基斯坦裔男子，懷疑因清真寺工作安排問題爭執，一名27歲巴裔男在深水埗鴨寮街勒索51歲清真寺男主持。警方接報到場調查時，27歲男子已離開現場。

至晚上11時許，深水埗警區刑事調查隊第十隊接手調查案件，並到鴨寮街進行調查，其間在現場尋獲該名27歲男子，遂將他帶上警車扣查。由於正值齋戒月，上址有不少南亞裔信眾聚集，部分人對事件感好奇而圍觀，亦有10多名支持者在場起哄，他們曾就案中兩人之間的工作安排爭吵。在場警員立即介入調停，現場隨即回復平靜。該名27歲巴基斯坦裔男子涉嫌勒索被捕，他已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

網上有片段拍下南亞群組在鴨寮街近石硤尾街交界聚集的情況，有人大聲喧嘩，夾雜粗口「X你老母」，居民受噪音滋擾報警求助。警方將一名男子帶上警車後，警車響笛要求南亞漢返上行人路，事件就此平息。

據悉，被捕男子與在街頭聚集的同鄉，並無三合會背景。事件發生後，深水埗警區亦派出警員到區內多所清真寺，勸諭及調解有關族群紛爭。