3個月大洛威拿犬B女受虐　耳尾被剪頭黏紙杯　遺棄元朗垃圾站

元朗發生虐畜案！非牟利動物組織「阿棍屋」昨日（28日）在社交平台發帖指，一隻約3個月大混種洛威拿犬在雨中被「連籠帶狗」遺棄在垃圾站，雙耳各被剪掉一半，頭頂被人用膠水黏住紙杯，兩隻僅存耳朵被黏在紙杯左右兩邊，尾巴亦遭剪去，熱心市民見狀通知阿棍屋跟進，毛孩暫名「朵朵」，事後留院治療。阿棍屋批評有人殘忍對待動物，「會就此事件尋求警方協助，希望能為狗狗討回公道」，又呼籲外界如有其他消息，可以作出聯絡。



朵朵雙耳各被剪掉一半，頭頂被人用膠水黏住紙杯，兩隻僅存耳朵亦被黏在紙杯左右兩邊。（阿棍屋instagram圖片）

阿棍屋在社交專頁交代事件，指昨日（28日）中午收到緊急求助，有市民途經元朗區一個垃圾站時，發現朵朵遭到「連籠帶狗」棄置，由於當時正下大雨，好心人先將牠帶返家中，繼而致電阿棍屋，阿棍屋即時安排對方將朵朵送到診所接受檢查。

獸醫經初步診治後，證實朵朵一隻雌性混種洛威拿犬，目前約3個月大，雙耳各被剪掉一半，頭上有一個紙杯，杯口朝下，紙杯口邊緣用膠水黏在頭頂上，兩隻耳朵被人用膠水黏在紙杯左右兩邊，耳朵傷口仍未癒合，不但發炎，而且有血水和膿液流出，尾巴更被剪斷至根部，傷口未有癒合，而且出現紅腫發炎。

獸醫即時為朵朵處理傷口，由於服用藥物，加上傷口疼痛，朵朵表現呆滯疲倦，事後留院繼續治療。

阿棍屋強烈譴責有人用「殘忍及冷血的手法對待動物…就此事件尋求警方協助，希望能為狗狗討回公道」，呼籲若有任何人得知朵朵來歷，可以立即聯絡阿棍屋，同時感謝好心人伸出援手。