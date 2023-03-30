元朗謀殺｜死者任職大橋街市牛肉檔　鄰舖：凌晨4點就開工

元朗發生謀殺案，昨日（29日）凌晨3時許一名70歲老翁陳廣權於康樂路匯豐大廈對開，被人持刀斬傷，送院證實傷重不治。有街坊指死者以前經營街市牛肉檔生意，消息指，陳翁在離開寓所前往工作期間被人襲擊，相信襲擊者屬有目標地施襲，非華裔刀手於行兇後逃離現場，警方正追緝疑犯歸案。

據附近肉檔職員透露，死者於距離案發現場約數百米距離的大橋街市工作，平日凌晨4時許便上班，於上午時份已經下班，因此甚少碰面。



70歲老翁陳廣權在元朗滙豐大廈對開街頭被斬傷，浴血送院不治。

據附近肉檔職員透露，死者於大橋街市一間牛肉檔工作。（林振華攝）

據附近肉檔職員透露，死者於大橋街市一間牛肉檔工作，該間肉檔現時由一名替工看舖，他指於昨日起前來替工，對事件並不清楚。附近肉檔職員則表示認得死者，惟未知他是否屬兼職或替工，「老闆唔喺度咪佢嚟替」。檔員又指死者平日一般於凌晨4時左右就會開工，「逢做牛肉個個4點鐘就返嚟，隻牛喺上水劏咗，車嚟（檔口）分解」，檔員稱早上6時許回到街市時，死者已經下班，因此甚少碰面，只知他「做咗好耐」。

事發昨日（29日）凌晨3時許，多名途人報案指一名男子在康樂路近大馬路，滙豐大廈對開被人持刀襲擊，浴血倒地，不省人事。非華裔刀手逃之夭夭。事主被送院搶救，可惜凌晨5時許告不治。據事發圖片所見，死者身中多刀，倒臥血泊中失去知覺，其中右手近手肘及雙腳更皮開肉綻，傷口面積甚大，削肉見骨。

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死者友人林先生，今午約4時偕另外兩名朋友到元朗康樂路現場進行拜祭，攜同香燭衣紙及食物等，並由身穿道袍的師傅頌經作法，過程約20分鐘。林先生指自己任職殯儀業，在2021年受死者委託辦理一宗喪事而結識，至最近因看新聞得知死者不幸離世，「佢好好人，都唔知點解發生啲咁嘅事」，又指兇徒手法兇殘，「無理由攞人命，真係狼」。林先生又稱因不認識死者家人，希望盡一點心意到場拜祭。