西貢村長墮斃｜意外過程曝光　站廁板上睇位　疑拖鞋跣腳仰天倒地

西貢企嶺下新圍的71歲村長何連生，昨日（10日）協助租客安裝熱水爐時，意外從座廁上滑倒，後腦着地昏迷，送院搶救後不治。村長胞弟引述在場有份安裝熱水爐的另一位村民稱，村長站在坐廁上幫手「睇位」，懷疑穿著的拖鞋跣腳，仰天倒地。該村民形容墮地時沒有發出巨響「好似電話跌落地咁細聲」，查看時他已經陷入昏迷，最後返魂乏術。



何連生村長和村民感情要好，不時有盆菜宴等聚會。

死者胞弟「貴哥」稱，昨日村長和一位拍檔協助村內的租客安裝熱水爐。「拍檔負責掛上去，佢（村長）負責睇位，睇吓貼唔貼牆咁。佢企個位係廁所邊，可能拖鞋跣，一跣就跌咗落嚟。拍檔都唔知（沒有目擊到），因為隔咗沖涼房有玻璃遮住，好細聲，好似電話跌落地咁細聲，行出嚟見到先知。」

貴哥說，曾經勸告村長年紀大，不要爬高爬低，但他總是熱心助人，「後生到依家都係咁，唔會托手踭，甚至幫人成間屋裝修都唔收錢，義務性質，裝修、油漆、整水喉乜都做」；但其實村長在英國時是做廚師，年輕時10多歲過去，至50幾歲回流。貴哥已經通知村長妻子和兒女回港奔喪。

村長也很有愛心，養了很多寵物，包括一隻8歲大的狗仔「多多」、一籠7隻的斑鳩、一缸魚和兩箱蜜蜂。原本回流返港過退休生活，不料猝然離世，親友和村民也萬分婉惜。