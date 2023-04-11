西九法院走犯｜議員斥屬系統性犯錯　倡引進科技加強身份辨識

西九龍裁判法院昨日（10日）發生走犯事件，一名涉販毒案被暫控、等候還押的37歲姓陳男疑犯，於臨時囚禁室懷疑與另一名準備保釋的24歲姓林男疑犯交換身份識別文件，終成功冒認對方保釋後逃逸。警方拘捕林男涉嫌誤導警務人員，以及陳男的31歲妻子涉嫌協助罪犯，現正追緝陳男歸案。

有立法會議員認為是次出錯離譜大意，屬系統性犯錯，如果有疑犯因此而成功潛逃離港，會令香港法庭及法治蒙污。相關部門必須作出檢討及加強辨認系統，並提倡引進指紋、瞳孔識別等技術。



西九龍裁判法院昨日（10日）發生疑犯掉包後保釋逃逸事件。（資料圖片）

消息指，現時處理還押及保釋程序一般由駐法庭警務人員負責，而被安排於臨時囚禁室內的犯人，正常身上並無隨身物品，只有用作辨識身份的手帶，直至進行保釋後方會取回個人物品及財物。消息估計相關程序日後或需作檢視，如發現在過程中有人為失誤，警隊將進行調查及予以處分。

議員：屬系統性犯錯 倡引入科技加強辨識

立法會保安事務委員會委員鄧家彪形容事件「難以想像、比電影更曲折」，指疑犯明顯是有意為之地犯罪，但相關部門及人員並沒有做好疑犯辨識，認為屬系統性犯錯，「無理由得一個人做（辨認疑犯），平時上庭都要過幾關」，指相關部門必須作出檢討，又指如果有疑犯因此而成功潛逃離港，會令香港法庭及法治蒙污。

對於案中兩名疑犯分別為等候還押及等候保釋，被一同安排於臨時囚禁室內，鄧家彪相信做法或沒有出錯，惟最關鍵是需要辨認兩人真實身份，是次出錯屬離譜大意。鄧認為出於社會利益及安全考慮，部門有需要加強辨認系統，提議引進指紋、瞳孔識別等，他指相關技術已發展成熟，不會花費太多時間，惟需要法理支持，例如收集個人資料或生物辨識資料能否於相關程序中使用，但稱今次事件離譜，行政部門應會作檢視。