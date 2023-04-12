筲箕灣印尼串燒店主夫婦上月燒傷　58歲妻留醫逾一個月不治

上月8日筲箕灣東大街一個單位發生煮食爐漏石油氣搶火意外，於區內經營印尼串燒店的東主夫婦慘被燒傷，當中58歲余婦留醫逾一個月，至昨日（11日）下午5時58分證實不治。消息傳出後，不少街坊及網民在網上留言悼念。



受傷夫婦於東大街經營沙爹屋廿載，今日有不少街坊關心夫婦是否意外受傷。（陳傲淇攝/資料圖片）

涉事夫婦在東大街經營沙爹屋逾廿載，翻查資料，小店Facebook簡介由印尼華僑夫婦主理，開業廿載，於區內稍有名氣，更曾獲獎及吸引藝人到訪，當中65歲姓徐男戶主曾接受《香港01》訪問，他擁有華人和馬拉人血統，於80年代移民香港，以沙嗲白手興家，靠烤製串燒養家活兒。

藝人謝霆鋒曾到場店舖，與東主夫婦合照。（網上圖片）

事發上月8日清晨，涉事單位傳出巨響，戶主兒子發現父母呼救，立即報警求助。消息指，男戶主使用洗手間時，聽到廚房內傳出使用煤氣爐的聲音，其後見到妻子全身着火，其立即用棉被覆蓋，惟同被火燒傷，兒子見狀報警。

受傷夫婦分別姓徐65歲及姓余58歲，女戶主當時全身皮膚六成燒傷，而男戶主救火時臉及手燒傷，約9%皮膚燒傷。

警方經初步調查後，指單位石油氣煮食爐懷疑洩漏石油氣搶火，機電工程署表示經調查後，發現接駁煮食爐的石油氣軟喉破損，疑導致石油氣洩漏而發生搶火意外，人員已檢走該石油氣爐具及配件作進一步調查及跟進，並已聯絡相關註冊氣體供應公司撿走現場的石油氣瓶，以確保氣體安全。