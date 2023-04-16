上海華麗理髮公司失火│曾借場男團MIRROR拍MV　街坊︰呢間古董嚟

黃大仙彩虹邨金漢樓地下的「上海華麗理髮公司」於昨日（15日）晚上約11時突然冒煙，消防到場救熄。起火的「上海華麗理髮公司」開業近60年，裝潢傳統復古，不時借出作拍攝場地，包括借場予本地男團MIRROR拍攝英文歌《Rumours》的MV，門外亦貼著MIRROR海報。



現場可見，理髮店後巷及雜物房天花板及地面被燒至熏黑，放置在雜物房內的電器被燒毀，幸火警未有波及前舖理髮位置。街坊嘆指「呢間古董嚟」，據知現時理髮店已交由第二代經營。老闆神色凝重，安排員工打點收拾火場。



理髮店早前本地男團Mirror拍攝英文歌《Rumours》的MV，門外亦貼著Mirror海報。（黃學潤攝）

翻查資料，「上海華麗理髮公司」於上世紀60年代最先在北角開業，後來經歷兩次搬店後，最後於彩虹邨扎根，是本港碩果僅存的上海理髮廳之一，現時已交由第二代經營。



店內分成兩部分，一邊主理上海理髮，一邊提供Salon服務。店內仍然使用舊式鐵風筒，亦同時保留了傳統上海理髮廳的裝潢，包括擺放着當年從日本進口的舊式理髮椅，及舊式綠白相間的紙皮石地磚等。傳統復古的裝潢令理髮店不時借作拍攝場地，包括本地男子組合MIRROR的英文歌《Rumours》MV。

↓↓「上海華麗理髮公司」火災後情況↓↓



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↓↓「上海華麗理髮公司」起火前情況↓↓



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本地男團MIRROR的英文歌《Rumours》在店內拍攝MV



昨日（15日）晚上約11時，警方接獲街坊報案，指黃大仙彩虹邨金漢樓地下1間舊式理髮店有煙冒出。消防接報到場開喉灌救，迅速將火救熄，其間20多住客自行疏散到樓下對開，火警原因據稱由理髮店後巷有雜物起火引致，經調查後火警起因無可疑。