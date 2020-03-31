【上海理髮店】同行老店相繼結業　60年師傅嘆：十年後這行會消失

疫情之下百業蕭條，約40年歷史的上海僑冠理髮店，昨日（30日）在抵不住貴租下結業，不少曾光顧過的客人大嘆可惜。 除了上海僑冠理髮店外，本港仍有數間碩果僅存的上海理髮店。約60年歷史的上海華麗理髮公司現時坐立彩虹邨，店內從日本入口的舊式理髮椅保留至今，散發出上個世紀的復古韻味。今年78歲的林波師傅在理髮一行打滾逾60年，他眼見一間間老店結業，雖大感無奈，但又慨嘆，時間如洪流，終歸把一切舊物沖走，「十年、八年後好難再有上海理髮店，現在流行速剪、barber shop，上海舊式理髮怎會有新血接手？」 攝影：黃偉民

上海華麗理髮公司開業55年，原先坐落於北角，後來經歷兩次搬店，最後在彩虹邨扎根。理髮店門外貼出一張紅紙，上面寫着服務價錢表，表上最貴一項服務只需82元，價錢已包括洗頭、修面及理髮等。理髮店分成兩邊，一邊主理上海理髮，一邊提供Salon服務。店內仍擺放着當年從日本進口的舊式理髮椅，上面滿是被時間打磨的斑駁鐵鏽；客人坐的鏡前有一個工具盤，上面擺滿不同形式的剪刀、梳、剃刀等工具。走進理髮店，時間仿佛停在70年代。

難忘當學徒倒痰罐日子

眼前的林波師傅已達78歲高齡，但一執起剪刀來，仍舊俐落有力。他邊替客人理髮，邊說起上海理髮的故事。他15歲入行，至今仍清楚記得，初當理髮學徒那段時期辛苦得很，當年理髮椅旁邊擺着痰罐，客人理一次髮必然吐兩次痰，學徒要做的事便是急急拿起來清理，「還有煙頭，客人一進門要遞枝煙上前，抽過煙又掉在痰罐了。」

店內仍擺放着當年從日本進口的舊式理髮椅，上面滿是被時間打磨的斑駁鐵鏽；客人坐的鏡前有一個工具盤，上面擺滿不同形式的剪刀、梳、剃刀等工具。走進理髮店，仿佛走進了70年代。

憑手藝當上「中產」 養活一家五口

林波說，理髮師傅不會主動傳授技術，學徒只有邊從旁觀摩，晚上自行找來些「街童」充當練習對象，「或者我們幾個師兄弟互相替大家剪，你幫我剪，我幫你剪。」他當時一心找門手藝謀生，怎料誤打誤撞，一做便已60年，還憑一個月300多元的薪金，養起父母及兄弟姐妹五人。對當年1毫子可以吃到一碗白粥及油條的生活來說，林波可算得上「中產」了，「70年代喎，自己一份糧可以養活咁多人！」他驕傲地說。

上海理髮店與普通理髮店有何分別？林波說，上海人做事比較嚴謹、細緻及講究，但廣東人則比較懶散，「廣東人上班可能會遲到早走，上海理髮店好少可以這麼自由。」另外，服務文化也有大不同，「廣東理髮可能幫忙採耳，但上海理髮店多數基於衞生問題，不會做採耳。」

一輩子做理髮師 沒收過徒弟

一輩子都待在理髮行業，林波說，過去曾經有十多個年輕人來找他交流理髮技術，但均非拜師，故自己從未收過任何一個徒弟。他眼見在香港的上海理髮店逐間倒閉，大嘆這年代流行速剪、Barber shop，舊式理髮已無人願入行學藝，「舊店只得我們這代人撐住，之後應該後繼無人了」。