涉籌劃燒檢測站、騙特惠貸款　警國安處起訴23歲男串謀恐怖活動罪

去年警務處國家安全處拘捕一名23歲姓張男子，他涉嫌參與或策劃企圖燒毀政府檢測站，亦曾透過銀行向香港按證保險有限公司申請「中小企融資擔保計劃-百分百擔保特惠貸款」，成功詐騙港幣470萬元貸款。



警方國安處人員經深入調查及徵詢律政司意見後，張男子昨日（4月19日）已被正式落案起訴一項「串謀恐怖活動」罪，案件將於今日（4月20日）下午在西九龍裁判法院提堂。



▼荃灣沙咀道檢測站縱火案▼



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警務處國家安全處去年10月24日晚上在元朗區拘捕一名22歲（現年23歲）本地男子，涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。

調查顯示該名男子與幾個本土犯罪組織有關。被捕人懷疑為一個涉嫌策劃製造炸彈及針對行車隧道、鐵路和法院等公共設施發動恐怖襲擊的組織提供金錢等資助。

被捕人懷疑曾以另一組織身份與人於2021年 5月28日參與燒毀位於荃灣沙咀道的政府檢測站。他涉嫌與另外4人透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 串謀詐騙銀行申請貸款，成功獲得約470萬元。