西九龍廢物轉運站男工被機器壓爛右臂　環保署：責成承辦商交報告

西九龍廢物轉運站一名張姓（49歲）男工人，今日（20日）清潔壓碎發泡膠的機器時，機器突然開動壓爛其右臂。轉運站為環境保護署豁下，署方表示高度關注此工業意外，已即時派員到現場和醫院了解事件及傷者情況，強調十分重視事件，已要求承辦商和分判商全力配合勞工處的調查，並責成承辦商就事件提交報告。



環境保護署表示高度關注今日（4月20日）在西九龍廢物轉運站發生的工業意外，事件中一名工人受傷。傷者為一名49歲男工人，由西九龍廢物轉運站營運合約承辦商的外判商所聘用。今日上午約8時40分，他在西九龍廢物轉運站工作期間，被機器夾傷手部，送往瑪嘉烈醫院治理。

事發後，環保署已即時派員到現場和醫院，了解事件及傷者情況，並對傷者家屬表示慰問，以及向他們提供適切協助。據了解，轉運站承辦商和外判商將會向傷者提供緊急恩恤金。

環保署表示十分重視這宗意外，已要求承辦商和分判商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商就事件提交報告，讓署方跟進調查。

環保署指一直緊密監察外判商的運作和安全，承辦商除每日定時巡查外判商的運作和職業安全情況外，亦有為外判商提供機械操作和安全培訓。